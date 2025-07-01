Скандал на рейсе Delta: пассажиру предложили выплюнуть никотиновый пластырь

1:00 Your browser does not support the audio element. Туризм

Недавний случай на рейсе Delta вызвал недоумение у одного из пассажиров, который сообщил, что ему было предложено выплюнуть никотиновый пластырь, не содержащий табака.

Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салон самолёта

Инцидент произошел в первом классе, и бортпроводник объяснил требование тем, что пластырь считается табачным изделием.

Управление транспортной безопасности (TSA) разрешает провоз никотиновых пакетиков как в ручной клади, так и в зарегистрированном багаже. Однако в правилах большинства авиакомпаний отсутствует четкое указание на возможность использования таких продуктов на борту.

В то время как электронные сигареты и бездымный табак, как правило, запрещены, вопрос о никотиновой жевательной резинке остается открытым.

Представитель Delta, комментируя ситуацию, подтвердил запрет на бездымный табак, но не смог уточнить политику компании в отношении никотиновых пакетиков и других продуктов без табака, пишет nypost.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).



