Что скрывается за аварийным трапом: эксперты объясняют

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Дэн Бабб, опытный специалист по авиационной безопасности и бывший пилот, объясняет, что активация аварийного выхода на земле приводит к раскрытию двери и автоматическому развертыванию надувного трапа.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Jose Lopez, Jr., https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Трап самолёта

Об этом сообщает Reader's Digest. Стив Шейбнер, первый офицер American Airlines, отмечает, что попытка открыть аварийный выход во время полета потребует невероятных усилий — необходимо преодолеть огромную силу давления.

В штатных ситуациях аварийный трап активируется бортпроводниками, однако известны случаи, когда пассажиры или даже члены экипажа прибегали к его использованию в небоевых условиях.

В одном из инцидентов, произошедшем в декабре, рейс в Испании был эвакуирован после того, как обеспокоенный пассажир открыл аварийный выход на взлетной полосе из-за невыносимой жары. А сотрудник British Airways случайно активировал аварийный трап, обойдясь авиакомпании в крупную сумму. Самым известным случаем стало самовольное увольнение бортпроводника JetBlue Стивена Слейтера, покинувшего самолет через аварийный выход с двумя бутылками пива.

Бабб подчеркивает, что попытка открыть дверь во время полета невозможна из-за колоссальной разницы давлений:

"Давление внутри самолета значительно выше, чем снаружи, что делает открытие двери практически невозможным."

Шейбнер добавляет, что для открытия аварийного выхода в полете потребуется приложить усилие, эквивалентное поднятию груза весом более 11 тонн.

Взлом люка приведет к резкой декомпрессии, автоматическому срабатыванию кислородных масок и экстренному снижению самолета до безопасной высоты.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) ввело требование об установке этого механизма безопасности в 1972 году в ответ на участившиеся случаи угонов самолетов.

Несмотря на эти меры предосторожности, находятся нарушители, пытающиеся открыть аварийные выходы в полете.

В 2023 году пассажир Asiana Airlines смог открыть аварийную дверь перед посадкой, вызвав панику на борту.

Авиационный эксперт Джеффри Томас назвал этот инцидент "очень странным", подчеркнув техническую невозможность открытия дверей во время полета.

Попытки открыть аварийный люк влекут за собой изменение маршрута, арест.

Уточнения

Трап — лестница на самолете.



