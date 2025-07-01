Деньги в небоскрёбах: в этом городе миллионеров больше, чем где-либо

2:51 Your browser does not support the audio element. Туризм

Нью-Йорк снова на вершине. Город, где бейглы — религия, а ритм жизни быстрее, чем движение поездов в метро, занял первое место в рейтинге самых богатых городов мира. По данным свежего отчёта за 2025 год, в Нью-Йорке проживает рекордное число миллионеров — 384 500 человек. И да, большинство из них владеют роскошными апартаментами, которые, возможно, пустуют большую часть года.

Фото: commons.wikimedia.org by reynermedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Нью-Йорк

Что стоит за званием "самый богатый город"

Отчёт компании Henley & Partners в партнёрстве с аналитической платформой New World Wealth представил данные по миллиардерскому и миллионерскому населению крупнейших городов планеты.

Нью-Йорк возглавил список, хотя в других номинациях уступил: Монако стало самым дорогим городом, а Шэньчжэнь — самым быстрорастущим по уровню благосостояния.

Тем временем, миллионы обычных жителей "Большого яблока" — а их более 7 миллионов — продолжают жить бок о бок с баснословно богатыми соседями.

Как показал доклад Института налогообложения и экономической политики, разрыв в доходах в Нью-Йорке самый высокий в США: всего 0,4% жителей штата владеют более чем 6,7 триллиона долларов.

Неудивительно, что комфортная жизнь здесь требует не просто дохода — а почти статуса миллионера.

Америка лидирует в списке городов-миллионеров

США удерживают лидерство: из 50 крупнейших городов мира, представленных в докладе, 11 находятся в Америке. После Нью-Йорка идёт район залива Сан-Франциско (342 400 миллионеров), далее — Лос-Анджелес, Чикаго и другие.

Интересно, что Нью-Йорк в 2025 году также неожиданно получил звание самого счастливого города в США. Возможно, не последнюю роль в этом играет его финансовая мощь.

В мировом списке также значатся Токио, Сингапур, Сидней, Париж, Гонконг и Лондон. Последний хоть и был признан компанией Ipsos "лучшим городом мира в 2025 году", но за последние 10 лет потерял 12% своего миллионерского населения. Москва ушла вниз ещё резче — минус 25%.

Самый богатый или самый сложный?

Нью-Йорк продолжает вызывать восхищение и трепет одновременно. С одной стороны — он символ успеха, с другой — место, где выживание без состояния превращается в ежедневный вызов.

Город возможностей? Безусловно. Но и город крайностей — тоже.

Уточнения

Нью-Йо́рк (англ. New York City , сокр. NYC) — крупнейший город США, входящий в одну из крупнейших агломераций мира и расположен на берегу Атлантического океана в юго-восточной части штата Нью-Йорк. Город был основан в начале XVII века голландскими колонистами и до 1664 года назывался Новый Амстердам.

