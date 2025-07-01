Документ исчез, отпуск под угрозой: что делать, если потеряли паспорт

2:05 Your browser does not support the audio element. Туризм

Представьте: вы в аэропорту, проверяете карманы — посадочный талон есть, а вот паспорта… нет. Внутри всё сжимается. Поездка внезапно превращается в квест на выживание. Паниковать не стоит, но и медлить нельзя: потеря паспорта — это не только логистическая проблема, но и потенциальная угроза вашей безопасности.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паспорт на чемодане

Почему важно быстро реагировать

Паспорт — это документ, удостоверяющий вашу личность и гражданство. Если его нашли недобросовестные люди, они могут использовать его для кражи персональных данных.

Поэтому, как только понимаете, что документа точно нет, сообщайте о пропаже. Только убедитесь, что не забыли его в рюкзаке — пересмотрите все отделения перед тем, как поднимать тревогу.

Как только информация о пропаже поступит в официальные органы, ваш паспорт будет аннулирован, и никто не сможет воспользоваться им от вашего имени.

Как действовать, если потеряли паспорт

Сценарий не из приятных, но он решаем. Главное — знать, куда обращаться:

Онлайн: На сайте Бюро консульских дел России можно заполнить форму о потере паспорта.

На месте: Лучше всего — связаться с консульским отделом ближайшего посольства. Там помогут оформить временный паспорт. Такие документы действуют ограниченное время, но выдаются достаточно быстро.

Если паспорт пропал по невнимательности (например, упал в канал), можно обойтись без обращения в полицию. Но если вас обокрали, заявление о краже в местные органы ускорит процесс оформления нового документа.

Какие документы понадобятся

Готовьтесь заполнить две формы:

DS-64 — заявление о потере или краже паспорта.

DS-11 — заявление на новый паспорт.

Если вы остались без других удостоверений личности, сотрудники консульства подскажут, как действовать. Они обучены работать даже в самых непростых ситуациях и всегда найдут решение.

Уточнения

Па́спорт (фр. passeport, итал. passaporto от лат. passer - проходить и port (порт) — ранее так называлось письменное разрешение на переход или "выход из порта") — государственный документ, удостоверяющий личность и гражданство владельца при пересечении границ государств и пребывании за границей.

