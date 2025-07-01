Там, где пираты уступили место карнавалам: что прячется на Исла-Мухерес, кроме песка и моря

3:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Канкун уже давно стал символом мексиканского туризма — бесконечные пляжи, шумные вечеринки и отели "всё включено". Однако за этой витриной не всегда удаётся почувствовать настоящую Мексику. К счастью, всего в 20 минутах на пароме от Канкуна лежит маленький мир с большой душой — Исла-Мухерес.

Фото: commons.wikimedia.org by Oscar Eduardo Díaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мексика, Канкун

Остров женщин: немного магии и мифов

Название острова переводится как "остров женщин", и его история действительно завораживает.

Сначала здесь обитали майя, затем прибыли испанцы, а позже — пираты. Местные легенды до сих пор живут в фольклоре, а романтика буквально витает в воздухе.

Доехать сюда просто: ежедневно курсируют паромы Ultramar из Пуэрто-Хуареса, начиная с 5:30 утра. Последний рейс в Канкун — в полночь.

Стоимость билета в одну сторону — около 15 долларов. Также есть утренние и вечерние рейсы с пляжей Тортугас и Караколь.

Белый песок, лазурь и тишина

Как только вы сойдёте с парома и окажетесь на Исла-де-ла-Крус, всё вокруг словно замедляется.

На острове царит расслабленная атмосфера: выбирай шезлонг, планируй обед и наслаждайся моментом. Лучшее время для отдыха — с января по апрель. Погода идеальная, но туристов больше и цены выше.

Весной и осенью проходят красочные фестивали, в том числе карнавал, рыбацкий турнир Island Time и знаменитый Фестиваль света и жизни, посвящённый памяти умерших.

Плайя-Норте — мексиканский рай

Плайя-Норте по праву входит в топ-20 лучших пляжей мира по версии TripAdvisor. Здесь находится вторая по величине коралловая система на планете, поэтому снорклинг и дайвинг подарят яркие впечатления.

За 20-30 долларов вы получите шезлонг, зону отдыха и иногда — скидку на еду и напитки. Вдали от Плайя-Норте отдых обойдётся ещё дешевле.

Пунта-Сур и майянские руины

Любителям прогулок стоит съездить в Пунта-Сур. Здесь вы найдёте руины цивилизации майя, смотровые площадки, скалы, парк скульптур и богатую дикую природу.

Улицы, еда и ремесло

Эль-Сентро — сердце острова. Колоритные улицы, яркие фасады, лавки с рукодельными украшениями, рынок Ла-Пугла с уличными художниками и текстилем — всё это делает прогулку настоящим путешествием вглубь мексиканской культуры.

Обязательно загляните в кооператив Women's Beading Co-Op: здесь всё сделано вручную женщинами острова, а деньги от продаж идут в их семьи.

Как передвигаться и где поесть

На острове в ходу аренда гольф-каров — за 50-65 долларов вы сможете свободно ездить по всему острову.

Из еды — всё от уличной кухни на муниципальном рынке до демократичных заведений вроде La Lomita или Beachin' Burritos. По вечерам звучит живая музыка — от рок-н-ролла до латино.

Где остановиться

Даже с ограниченным бюджетом можно найти уют: отели вроде Villas Coco или Villa Elena предлагают комфорт по разумным ценам.

Аренда дома — ещё один способ прочувствовать остров на 100%.

Уточнения

Канку́н (исп. Cancún) — крупный курортный город в Мексике, в штате Кинтана-Роо, входит в состав муниципалитета Бенито-Хуарес и является его административным центром. Расположен на побережье Карибского моря на полуострове Юкатан в туристической зоне Ривьера Майя.

