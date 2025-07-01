Там, где пираты уступили место карнавалам: что прячется на Исла-Мухерес, кроме песка и моря

Канкун уже давно стал символом мексиканского туризма — бесконечные пляжи, шумные вечеринки и отели "всё включено". Однако за этой витриной не всегда удаётся почувствовать настоящую Мексику. К счастью, всего в 20 минутах на пароме от Канкуна лежит маленький мир с большой душой — Исла-Мухерес.
Название острова переводится как "остров женщин", и его история действительно завораживает.
Сначала здесь обитали майя, затем прибыли испанцы, а позже — пираты. Местные легенды до сих пор живут в фольклоре, а романтика буквально витает в воздухе.
Доехать сюда просто: ежедневно курсируют паромы Ultramar из Пуэрто-Хуареса, начиная с 5:30 утра. Последний рейс в Канкун — в полночь.
Стоимость билета в одну сторону — около 15 долларов. Также есть утренние и вечерние рейсы с пляжей Тортугас и Караколь.
Как только вы сойдёте с парома и окажетесь на Исла-де-ла-Крус, всё вокруг словно замедляется.
На острове царит расслабленная атмосфера: выбирай шезлонг, планируй обед и наслаждайся моментом. Лучшее время для отдыха — с января по апрель. Погода идеальная, но туристов больше и цены выше.
Весной и осенью проходят красочные фестивали, в том числе карнавал, рыбацкий турнир Island Time и знаменитый Фестиваль света и жизни, посвящённый памяти умерших.
Плайя-Норте по праву входит в топ-20 лучших пляжей мира по версии TripAdvisor. Здесь находится вторая по величине коралловая система на планете, поэтому снорклинг и дайвинг подарят яркие впечатления.
За 20-30 долларов вы получите шезлонг, зону отдыха и иногда — скидку на еду и напитки. Вдали от Плайя-Норте отдых обойдётся ещё дешевле.
Любителям прогулок стоит съездить в Пунта-Сур. Здесь вы найдёте руины цивилизации майя, смотровые площадки, скалы, парк скульптур и богатую дикую природу.
Эль-Сентро — сердце острова. Колоритные улицы, яркие фасады, лавки с рукодельными украшениями, рынок Ла-Пугла с уличными художниками и текстилем — всё это делает прогулку настоящим путешествием вглубь мексиканской культуры.
Обязательно загляните в кооператив Women's Beading Co-Op: здесь всё сделано вручную женщинами острова, а деньги от продаж идут в их семьи.
На острове в ходу аренда гольф-каров — за 50-65 долларов вы сможете свободно ездить по всему острову.
Из еды — всё от уличной кухни на муниципальном рынке до демократичных заведений вроде La Lomita или Beachin' Burritos. По вечерам звучит живая музыка — от рок-н-ролла до латино.
Даже с ограниченным бюджетом можно найти уют: отели вроде Villas Coco или Villa Elena предлагают комфорт по разумным ценам.
Аренда дома — ещё один способ прочувствовать остров на 100%.
Канку́н (исп. Cancún) — крупный курортный город в Мексике, в штате Кинтана-Роо, входит в состав муниципалитета Бенито-Хуарес и является его административным центром. Расположен на побережье Карибского моря на полуострове Юкатан в туристической зоне Ривьера Майя.
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