Розовые кусты и готическая церковь пленяют сердца: откройте волшебный мир деревни Ла-Ромьё

1:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

В самом сердце Гаскони, между Аженом и Ошем, притаилась очаровательная деревушка, пропитанная духом паломничества. Её название, Ла-Ромьё, само по себе говорит о её роли в истории, ведь "roumiou" на гасконском диалекте означает "паломник". Основанная в XI веке монахом, возвращавшимся из Рима, она быстро стала важным пунктом на пути в Сантьяго-де-Компостела.

Фото: web.archive.org by ydecaseneuve, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Деревня Ла-Ромьё

Здесь царит атмосфера гармонии и красоты. Светлые каменные фасады зданий, аркадная площадь, усыпанная пятью сотнями розовых кустов, создают неповторимый облик. В мае здесь даже проходит розовый рынок, а главная площадь хранит память о разрушенной церкви Нотр-Дам.

Главная достопримечательность Ла-Ромьё — коллегиальная церковь Сен-Пьер, великолепный готический комплекс XIV века. Церковь, клуатр, две башни и дворец кардиналов образуют единый ансамбль, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ризнице скрывается готический фонтан и недавно отреставрированные фрески.

Неподалёку от архитектурных шедевров раскинулись сады Курсианы, занимающие более шести гектаров. Здесь можно отдохнуть и полюбоваться тысячами растений, включая 350 сортов роз. А для любителей астрономии открыта частная обсерватория Ричарда и Югетт.

Ла-Ромьё — это место, где история, архитектура и природа сливаются воедино, создавая незабываемые впечатления. Деревня находится в 40 минутах езды от Ажена и в 2 часах от Бордо и является идеальным местом для тех, кто ищет спокойствие и красоту вдали от городской суеты.

Уточнения

Ла-Ромьё (фр. La Romieu) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.

