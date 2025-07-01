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Концерт классической музыки и увлекательный квест: что ждёт посетителей замка Комон этим летом

2:21
Туризм

В самом сердце живописной сельской местности Жера, словно сошедший со страниц истории, возвышается величественный замок Комон, прозванный "Луарским замком Гаскони". Его история началась в XVI веке, когда Пьер Ногаре де Ла Валетт, вдохновлённый итальянскими походами, воздвиг это великолепное здание. Именно здесь, в 1554 году, родился Жан-Луи де Ногаре де ла Валетт, будущий герцог д'Эпернон, который впоследствии не раз украшал замок, готовясь к визиту короля Генриха IV. До наших дней сохранилась комната, где останавливался монарх, свидетельствуя о былом величии.

Замок Комон
Фото: commons.wikimedia.org by Zzabeth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Замок Комон

Замок хранит в себе следы разных эпох. Часть средневекового укрепления, построенного Гастоном Фебом, теперь служит магазином и залом для проведения торжеств, свадеб и деловых мероприятий.

Уже несколько поколений семья Кастебаяк бережно хранит и улучшает это поместье площадью 50 гектаров. В 1988 году здесь принимали королеву Англии. На территории замка раскинулся живописный лесопарк, откуда открывается захватывающий вид на Пиренеи. Отреставрированная деревушка предлагает уютные номера для тех, кто желает задержаться здесь подольше. Круглый год в замке проходят различные мероприятия.

В июле и августе замок открывает свои двери для экскурсий, а по парку можно свободно прогуляться в любое время.

Для юных посетителей подготовлен увлекательный буклет с играми и загадками, которые нужно разгадать, следуя подсказкам, спрятанным в парке. А в самом замке их ждёт захватывающий квест: им предстоит спасти мадам де Казенав, отравленную во время приема за её любовь к пикантным сплетням. У игроков есть всего час, чтобы найти противоядие!

Любителей музыки ждёт особенный подарок — заключительный концерт Баховского фестиваля Gers, который состоится в замке 14 августа в 20:30. В этот вечер прозвучат произведения для виолончели и фортепиано, наполняя старинные стены волшебными звуками.

Уточнения

Гаско́нь (фр. Gascogne [ɡaskɔɲ], гаск. и окс. Gasconha [gasˈkuɲɔ] или [gasˈkuɲə], баск. Gaskoinia) — культурный регион на юго-западе Франции и бывшая провинция королевства Франции, которая стала преемницей герцогства Гасконь (602-1453).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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