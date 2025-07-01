Карьеры Моравии: где в Чехии можно купаться, чтобы никто не мешал

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Если вам хочется искупаться в чистой воде, но вы не готовы мириться с шумом городских аквапарков или переполненных озёр, отправляйтесь в Моравию и Силезию. Здесь, среди скал, лесов и старых карьеров, спрятались природные жемчужины, где можно провести лето почти в одиночестве.

Фото: commons.wikimedia.org by Miroslav Tomíšek, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Карьер

Идеальный пляж не всегда у моря

1. Слоупская купальня для птиц

Недалеко от деревни Колонна в Моравском карсте вы найдёте уютную купальню, окружённую лесом. Здесь есть горки, детские аттракционы, продуктовые киоски, а рядом — известные пещеры. Природа и развлечения — в одном флаконе.



2. Карьер Шифр (Хержманице)

Затопленный карьер с водой, чистой как стекло, и атмосферой настоящего подводного музея. На глубине 17 метров дайверов ждут артефакты: кабина водолаза, сундук с "сокровищами" и даже пластиковая русалка. Купание бесплатно, а впечатления — бесценны.



3. Опатовицкий карьер

В Оломоуцком крае этот затопленный карьер скрывает подводные реликвии: старую технику, экскаваторы, металлические сараи. Глубина — до 37 метров. Доехать можно на авто или автобусе, а затем немного пройти пешком. Не забудьте заглянуть в Збрашовские арагонитовые пещеры рядом.



4. Карьер Виклеки

Один из самых живописных водоёмов региона. Глубина — до 10 метров, вода — кристально прозрачная. По берегам — скалы и валуны, а в воде — раки и рыбки. Лучше взять обувь для купания — дно может быть каменистым.



5. Карьер Ольшовец

Спрятан среди скал и деревьев недалеко от Партутовице. Глубина — 12 метров, вода холодная и чистая. Из-за крутых входов в воду подходит не всем, но любителям уединения и дикой природы — точно понравится.



6. Жермановское водохранилище

Пляжи, прокат паддлбордов, водные лыжи, яхты, мини-гольф и бесплатная парковка. Всё это предлагает Жермановская плотина. Иногда качество воды снижается из-за цветения, но в остальном — это одно из лучших мест для активного отдыха на воде.



7. Гравийный карьер Хлюцин

Настоящее озеро, появившееся на месте бывшего карьера, с чистейшей водой и десятками активностей: виндсёрфинг, пляжный волейбол, детские батуты и даже нудистская зона. Есть кемпинг — можно остаться на выходные.



8. Море Карвина

Местные называют его просто "море". Здесь песчаные и травяные пляжи, тихая атмосфера и возможность купаться в окружении природы. Отличная альтернатива крупным курортам.

Уточнения

Мора́вия (чеш. и словац. Morava, нем. Mähren) — исторический регион Чешской республики, находящийся в восточной её части. Историческая территория расселения моравов. Основная река — Морава; от её названия и происходит название региона.



Карье́р (от фр. carrière), вариант: разрез, каменоломня — совокупность горных выработок, образованных при добыче полезного ископаемого открытым способом; горное предприятие по добыче полезных ископаемых открытым способом.

