Туристический бум: почему деревни Мон-Дофин и Шамбон-сюр-Вуэз стали самыми популярными

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Мон-Дофин в Верхних Альпах и Шамбон-сюр-Вуэз в Крёзе удостоились престижного звания "Самая красивая деревня Франции". Это признание, присуждаемое ассоциацией, специализирующейся на выявлении и продвижении живописных поселений с населением менее 2000 человек, обещает значительный приток туристов. По статистике, деревни, получившие этот знак отличия, наблюдают в среднем 30-процентное увеличение числа посетителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Aubussonais, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Деревня Шамбон-сюр-Вуэз

Мон-Дофин, расположенный в самом сердце Южных Альп, был когда-то создан по приказу Людовика XIV и спроектирован знаменитым архитектором Вобаном. Эта историческая крепость, внесённая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, служит отправной точкой для путешествий в национальный парк Экрин и региональный природный парк Кейрас.

Шамбон-сюр-Вуэз, в свою очередь, стал первым населённым пунктом в департаменте Крёз, удостоенным этого звания. Расположенный на пересечении исторических регионов, он славится своими живописными террасными садами, древней церковью аббатства Сент-Валери и романским гранитным мостом, признанным историческим памятником. Близость к городу Эво-ле-Бен, известному своими термальными источниками и казино, добавляет привлекательности этому региону.

В общей сложности в список "Самых красивых деревень Франции" входит 182 населённых пункта, расположенных в 71 департаменте. Ассоциация, присуждающая это звание, оценивает кандидатов по строгим критериям, включая наличие классифицированных или охраняемых объектов, качество окружающей среды и архитектурное единство.

Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.

