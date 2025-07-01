Италия прячет сокровище в Тирренском море — и это не Капри

Пока туристические орды штурмуют побережья Амальфи и Сицилии, в Тирренском море дремлет Понца — самый крупный из Понтинских островов, о котором даже сами итальянцы говорят с придыханием. Этот остров не предлагает пятизвёздочного шика, но даёт гораздо больше: покой, бирюзовую воду, вкуснейшую еду и пейзажи, где время будто остановилось.

Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/photos/123824833@N02/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Остров Капри

Небольшой остров — большие впечатления

Понца словно создан для тех, кто ценит простоту с характером. Здесь нет толп, вычурных отелей и надуманных аттракционов — только море, скалы, разноцветные дома и чувство, будто ты попал в середину итальянского фильма.

Grotta di Pilato — магия под скалой

Пещеры Пилата — один из самых таинственных уголков острова. Это не просто природное явление, а инженерное чудо: ещё римляне вырезали в скале систему тоннелей и гротов, в которых разводили мурен — священных для них рыб.

Piscine Naturali — бухта, которую вы не забудете

Одна из самых живописных точек на острове — природные бассейны Piscine Naturali. Здесь не просто лазурная вода — она прозрачная до дна, словно создана для снорклинга. До бухты ведут 300 ступеней, и каждая из них стоит того.

Фаральони — скалы и легенды

На юге Понцы из воды поднимаются величественные скальные столбы — Фаральони-ди-Лючия-Роза.

По легенде, девушка Лючия бросилась со скалы, не выдержав запрета на брак с бедным фермером. Место трагичное, но чарующее.

Как жить на Понце — и сколько это стоит

Несмотря на уединённость, на острове можно найти комфортное жильё по разумным ценам. Дом на 80 м² или просторные апартаменты на семью обойдутся примерно в 30 000 крон за неделю — редкая удача для Италии.

Вкус Понцы — это просто магия

Что обязательно попробовать:

Чианфотта — овощное рагу с баклажанами, луком и картофелем

Фаршированные кальмары — с изюмом, яйцами, пармезаном и кедровыми орешками

Zuppa di lenticchie — ароматный суп из чечевицы

Spaghetti con le vongole — классика с моллюсками

Маринованная алиса — анчоусы в уксусе с чесноком

Как добраться до острова Понца

Паромы идут из Неаполя, Террачины, Анцио, Формии и Сан-Феличе-Чирчео. В пути — от одного до трёх часов. В разгар сезона билеты стоит бронировать заранее: желающих всё же становится больше.

Уточнения

Понца (итал Ponza) — остров в Тирренском море недалеко от западного побережья Апеннинсккого полуострова. Административно остров Понца являются коммуной Понца в составе провинции Латина региона Лацио.

