Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему июль — идеальный месяц для посадки: раскрываем все секреты
С 1 сентября водить будет нельзя по новым причинам: обновлён перечень медпротивопоказаний
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Этот дым спасает жизни: неожиданный поворот в борьбе с лесными пожарами
Пробежка в дождь: вот как защитить дыхание в холод и сохранить эффективность бега
Мурманский гигант: рост добычи газа на Арктик СПГ 2 поражает мир
Баклажаны на гриле: секретный маринад, который сделает их шедевром
Пять ошибок при умывании, которые портят кожу каждый день
Вылет через 50 часов: причины и реакция властей на инцидент с рейсом в Хургаду

Италия прячет сокровище в Тирренском море — и это не Капри

Туризм

Пока туристические орды штурмуют побережья Амальфи и Сицилии, в Тирренском море дремлет Понца — самый крупный из Понтинских островов, о котором даже сами итальянцы говорят с придыханием. Этот остров не предлагает пятизвёздочного шика, но даёт гораздо больше: покой, бирюзовую воду, вкуснейшую еду и пейзажи, где время будто остановилось.

Остров Капри
Фото: commons.wikimedia.org by https://www.flickr.com/photos/123824833@N02/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Остров Капри

Небольшой остров — большие впечатления

Понца словно создан для тех, кто ценит простоту с характером. Здесь нет толп, вычурных отелей и надуманных аттракционов — только море, скалы, разноцветные дома и чувство, будто ты попал в середину итальянского фильма.

Grotta di Pilato — магия под скалой

Пещеры Пилата — один из самых таинственных уголков острова. Это не просто природное явление, а инженерное чудо: ещё римляне вырезали в скале систему тоннелей и гротов, в которых разводили мурен — священных для них рыб.

Piscine Naturali — бухта, которую вы не забудете

Одна из самых живописных точек на острове — природные бассейны Piscine Naturali. Здесь не просто лазурная вода — она прозрачная до дна, словно создана для снорклинга. До бухты ведут 300 ступеней, и каждая из них стоит того.

Фаральони — скалы и легенды

На юге Понцы из воды поднимаются величественные скальные столбы — Фаральони-ди-Лючия-Роза.

По легенде, девушка Лючия бросилась со скалы, не выдержав запрета на брак с бедным фермером. Место трагичное, но чарующее.

Как жить на Понце — и сколько это стоит

Несмотря на уединённость, на острове можно найти комфортное жильё по разумным ценам. Дом на 80 м² или просторные апартаменты на семью обойдутся примерно в 30 000 крон за неделю — редкая удача для Италии.

Вкус Понцы — это просто магия

Что обязательно попробовать:

  • Чианфотта — овощное рагу с баклажанами, луком и картофелем
  • Фаршированные кальмары — с изюмом, яйцами, пармезаном и кедровыми орешками
  • Zuppa di lenticchie — ароматный суп из чечевицы
  • Spaghetti con le vongole — классика с моллюсками
  • Маринованная алиса — анчоусы в уксусе с чесноком

Как добраться до острова Понца

Паромы идут из Неаполя, Террачины, Анцио, Формии и Сан-Феличе-Чирчео. В пути — от одного до трёх часов. В разгар сезона билеты стоит бронировать заранее: желающих всё же становится больше.

Уточнения

Понца (итал  Ponza) — остров в Тирренском море недалеко от западного побережья Апеннинсккого полуострова. Административно остров Понца являются коммуной Понца в составе провинции Латина региона Лацио.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Еда и рецепты
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе Аудио 
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги
Шоу-бизнес
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги Аудио 
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Авто
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался Аудио 
Популярное
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды

Простой и вкусный ужин за 20 минут: всего три ингредиента, одна сковорода и никаких усилий. Быстро, сытно и без лишней суеты на кухне.

Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Одна привычка убивает шины быстрее всего — и вы делаете это перед каждой поездкой
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых
Всё прекрасно, но есть одно но: SHAMAN признался, почему не спешит делать предложение Мизулиной
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Последние материалы
Вылет через 50 часов: причины и реакция властей на инцидент с рейсом в Хургаду
Авиакомпании не пускают этот шведский деликатес на борт? Эксперты назвали самую вонючую еду
Иранская компания может стать акционером Астраханского порта — каков план
С виду надёжные, на деле — провальные: 7 автомобилей с критичным падением цен
Штукатурка вместо картины: как сделать стену главным украшением гостиной
Фитнес-мифы разбиты: четыре зоны тела, где спорт бессилен — только пластика спасет ситуацию
Медленное усвоение фруктозы в мёде — плюсы и возможные минусы для организма
Как Голливуд изменил свои правила для актрис: Скарлетт Йоханссон раскрыла главный секрет эволюции женских ролей в кино
Герань или пеларгония: кто окажется победителем в битве за ваше сердце
Кошки и окно: как они воспринимают мир и почему важно не мешать этому ритуалу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.