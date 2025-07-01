Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему июль — идеальный месяц для посадки: раскрываем все секреты
С 1 сентября водить будет нельзя по новым причинам: обновлён перечень медпротивопоказаний
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Этот дым спасает жизни: неожиданный поворот в борьбе с лесными пожарами
Италия прячет сокровище в Тирренском море — и это не Капри
Пробежка в дождь: вот как защитить дыхание в холод и сохранить эффективность бега
Мурманский гигант: рост добычи газа на Арктик СПГ 2 поражает мир
Баклажаны на гриле: секретный маринад, который сделает их шедевром
Пять ошибок при умывании, которые портят кожу каждый день

Уезжают все сразу: кто устроил хаос на дорогах Европы этим летом

2:21
Туризм

Пока южане безмятежно загорают на пляже, в Скандинавии дети уже собирают рюкзаки к школе, а в Германии только начинают паковать чемоданы. Летние каникулы в Европе проходят в разное время — и именно это может стать вашим секретом для спокойного отдыха. Всё, что нужно — выбрать верные даты.

Пробка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пробка

Юг Европы отдыхает дольше

В странах, куда ежегодно устремляются тысячи туристов, каникулы начинаются раньше и длятся дольше. В Хорватии лето стартует с 19 июня и продолжается до 1 сентября.

В Италии дети отдыхают ещё дольше — с 14 июня до 4 сентября, в зависимости от региона. Столь продолжительный перерыв делает июль и август особенно загруженными.

Аналогичная ситуация в Испании, Греции, Португалии, Польше, Венгрии и странах Балтии. Там летом тоже не протолкнуться — особенно на побережье и в крупных городах.

Когда Германия в пути

В Германии каникулы не начинаются одновременно во всех землях. Это значит, что пиковая загруженность трасс и отелей растягивается с конца июня до середины сентября. Вот несколько примеров:

  • Бавария: 1 августа — 15 сентября
  • Саксония: 28 июня — 8 августа
  • Северный Рейн-Вестфалия: 14 июля — 26 августа

По данным ADAC, самые загруженные дни в 2025 году — это 2 и 3 августа, когда одни школьники только начинают отдыхать, а другие уже возвращаются домой.

Планируете Францию или Австрию? Запомните 5 июля

В шести федеральных землях Австрии и во Франции летние каникулы стартуют с 5 июля. Так что июль — не лучшее время для поездки в эти регионы, если вы не любите толпы.

Скандинавия — ваш выбор для спокойного августа

Хотите отдых без давки в августе? Обратите внимание на северные страны:

  • Дания, Финляндия — учёба начинается 9 августа
  • Норвегия — с 18 августа

Именно в это время пляжи юга пустеют, а север встречает вас с лёгким туристическим дыханием.

Уточнения

Кани́кулы —  в отличие от отпуска, предоставляемого каждому работнику в индивидуально определяемые сроки, каникулами называется отдых, предоставляемый всему соответствующему контингенту (школьникам, студентам, членам парламента и так далее) одновременно.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Наука и техника
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов Аудио 
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине
Азербайджан
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Аудио 
Одна привычка убивает шины быстрее всего — и вы делаете это перед каждой поездкой
Авто
Одна привычка убивает шины быстрее всего — и вы делаете это перед каждой поездкой Аудио 
Популярное
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды

Простой и вкусный ужин за 20 минут: всего три ингредиента, одна сковорода и никаких усилий. Быстро, сытно и без лишней суеты на кухне.

Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Одна привычка убивает шины быстрее всего — и вы делаете это перед каждой поездкой
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых
Всё прекрасно, но есть одно но: SHAMAN признался, почему не спешит делать предложение Мизулиной
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Последние материалы
Вылет через 50 часов: причины и реакция властей на инцидент с рейсом в Хургаду
Авиакомпании не пускают этот шведский деликатес на борт? Эксперты назвали самую вонючую еду
Иранская компания может стать акционером Астраханского порта — каков план
С виду надёжные, на деле — провальные: 7 автомобилей с критичным падением цен
Штукатурка вместо картины: как сделать стену главным украшением гостиной
Фитнес-мифы разбиты: четыре зоны тела, где спорт бессилен — только пластика спасет ситуацию
Медленное усвоение фруктозы в мёде — плюсы и возможные минусы для организма
Как Голливуд изменил свои правила для актрис: Скарлетт Йоханссон раскрыла главный секрет эволюции женских ролей в кино
Герань или пеларгония: кто окажется победителем в битве за ваше сердце
Кошки и окно: как они воспринимают мир и почему важно не мешать этому ритуалу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.