Уезжают все сразу: кто устроил хаос на дорогах Европы этим летом

Пока южане безмятежно загорают на пляже, в Скандинавии дети уже собирают рюкзаки к школе, а в Германии только начинают паковать чемоданы. Летние каникулы в Европе проходят в разное время — и именно это может стать вашим секретом для спокойного отдыха. Всё, что нужно — выбрать верные даты.
В странах, куда ежегодно устремляются тысячи туристов, каникулы начинаются раньше и длятся дольше. В Хорватии лето стартует с 19 июня и продолжается до 1 сентября.
В Италии дети отдыхают ещё дольше — с 14 июня до 4 сентября, в зависимости от региона. Столь продолжительный перерыв делает июль и август особенно загруженными.
Аналогичная ситуация в Испании, Греции, Португалии, Польше, Венгрии и странах Балтии. Там летом тоже не протолкнуться — особенно на побережье и в крупных городах.
В Германии каникулы не начинаются одновременно во всех землях. Это значит, что пиковая загруженность трасс и отелей растягивается с конца июня до середины сентября. Вот несколько примеров:
По данным ADAC, самые загруженные дни в 2025 году — это 2 и 3 августа, когда одни школьники только начинают отдыхать, а другие уже возвращаются домой.
В шести федеральных землях Австрии и во Франции летние каникулы стартуют с 5 июля. Так что июль — не лучшее время для поездки в эти регионы, если вы не любите толпы.
Хотите отдых без давки в августе? Обратите внимание на северные страны:
Именно в это время пляжи юга пустеют, а север встречает вас с лёгким туристическим дыханием.
Кани́кулы — в отличие от отпуска, предоставляемого каждому работнику в индивидуально определяемые сроки, каникулами называется отдых, предоставляемый всему соответствующему контингенту (школьникам, студентам, членам парламента и так далее) одновременно.
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