Уезжают все сразу: кто устроил хаос на дорогах Европы этим летом

2:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пока южане безмятежно загорают на пляже, в Скандинавии дети уже собирают рюкзаки к школе, а в Германии только начинают паковать чемоданы. Летние каникулы в Европе проходят в разное время — и именно это может стать вашим секретом для спокойного отдыха. Всё, что нужно — выбрать верные даты.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пробка

Юг Европы отдыхает дольше

В странах, куда ежегодно устремляются тысячи туристов, каникулы начинаются раньше и длятся дольше. В Хорватии лето стартует с 19 июня и продолжается до 1 сентября.

В Италии дети отдыхают ещё дольше — с 14 июня до 4 сентября, в зависимости от региона. Столь продолжительный перерыв делает июль и август особенно загруженными.

Аналогичная ситуация в Испании, Греции, Португалии, Польше, Венгрии и странах Балтии. Там летом тоже не протолкнуться — особенно на побережье и в крупных городах.

Когда Германия в пути

В Германии каникулы не начинаются одновременно во всех землях. Это значит, что пиковая загруженность трасс и отелей растягивается с конца июня до середины сентября. Вот несколько примеров:

Бавария: 1 августа — 15 сентября

Саксония: 28 июня — 8 августа

Северный Рейн-Вестфалия: 14 июля — 26 августа

По данным ADAC, самые загруженные дни в 2025 году — это 2 и 3 августа, когда одни школьники только начинают отдыхать, а другие уже возвращаются домой.

Планируете Францию или Австрию? Запомните 5 июля

В шести федеральных землях Австрии и во Франции летние каникулы стартуют с 5 июля. Так что июль — не лучшее время для поездки в эти регионы, если вы не любите толпы.

Скандинавия — ваш выбор для спокойного августа

Хотите отдых без давки в августе? Обратите внимание на северные страны:

Дания, Финляндия — учёба начинается 9 августа

Норвегия — с 18 августа

Именно в это время пляжи юга пустеют, а север встречает вас с лёгким туристическим дыханием.

Уточнения

Кани́кулы — в отличие от отпуска, предоставляемого каждому работнику в индивидуально определяемые сроки, каникулами называется отдых, предоставляемый всему соответствующему контингенту (школьникам, студентам, членам парламента и так далее) одновременно.

