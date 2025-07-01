Башни на вершине мира: почему миллионы туристов едут в страну размером с город

Сан-Марино — одно из самых необычных мест Европы. С 301 года этот микрогосударственный анклав остаётся старейшей в мире непрерывно существующей республикой. Несмотря на свои скромные размеры (всего 61 км²), страна удивляет не только историей, но и рекордами: здесь зарегистрировано больше автомобилей, чем жителей.
Столица, носящая то же имя, расположена на вершине горы Монте-Титано (775 м). Отсюда открываются потрясающие виды на окружающие земли. Население составляет около 35 тысяч человек — почти как в небольшом европейском городке.
Сан-Марино узнают по его крепостям: на вершинах гор возвышаются три башни — Гуайта, Честа (Путь) и Монтале.
Они изображены на флаге и гербе страны и являются её визитной карточкой. Каждая из них имеет свою уникальную историю:
Туристам есть где разгуляться. Центральная площадь Пьяцца делла Либерта́ встречает гостей статуей Свободы и дворцом, где расположена резиденция правительства. С апреля по сентябрь здесь каждый час проходит красочная смена караула.
У Сан-Марино нет ни портов, ни железных дорог, ни собственного аэропорта. Ближайший находится в итальянском Римини.
Зато до столицы удобно добираться по канатной дороге длиной 1,5 км, которая каждые 15 минут отправляется из города Борго-Маджоре, расположенного у подножия Монте-Титано.
Сан-Марино ежегодно принимает около 3 миллионов туристов, и это не удивительно: невероятные пейзажи, чистота, спокойствие, насыщенная история и ощущение, будто попал в средневековую сказку.
Светле́йшая Респу́блика Сан-Мари́но (итал. Serenissima Repubblica di San Marino) — одно из самых маленьких государств в мире. Находится в Южной Европе, со всех сторон окружено территорией Италии. Согласно легенде, в 301 году христианин Марино, бежавший от гонений императора Диоклетиана.
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