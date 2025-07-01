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Башни на вершине мира: почему миллионы туристов едут в страну размером с город

2:40
Туризм

Сан-Марино — одно из самых необычных мест Европы. С 301 года этот микрогосударственный анклав остаётся старейшей в мире непрерывно существующей республикой. Несмотря на свои скромные размеры (всего 61 км²), страна удивляет не только историей, но и рекордами: здесь зарегистрировано больше автомобилей, чем жителей.

Гуаита, Сан-Марино
Фото: commons.wikimedia.org by Max_Ryazanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гуаита, Сан-Марино

Где находится Сан-Марино?

Столица, носящая то же имя, расположена на вершине горы Монте-Титано (775 м). Отсюда открываются потрясающие виды на окружающие земли. Население составляет около 35 тысяч человек — почти как в небольшом европейском городке.

Три башни — сердце республики

Сан-Марино узнают по его крепостям: на вершинах гор возвышаются три башни — Гуайта, Честа (Путь) и Монтале.

Они изображены на флаге и гербе страны и являются её визитной карточкой. Каждая из них имеет свою уникальную историю:

  • Гуайта — самая древняя, построена ещё в XI веке.
  • Честа (Путь) — возвышается на самой высокой точке горы, здесь с 1956 года работает Музей исторического оружия, в котором представлено около 700 экспонатов, включая образцы XIII-XIX веков.
  • Монтале — самая маленькая и единственная, закрытая для посещений.
    Прогулка по музеям и улицам истории

Туристам есть где разгуляться. Центральная площадь Пьяцца делла Либерта́ встречает гостей статуей Свободы и дворцом, где расположена резиденция правительства. С апреля по сентябрь здесь каждый час проходит красочная смена караула.

Музеи в Сан-Марино на любой вкус:

  • музей редкостей;
  • музей почты и монет;
  • музей старинных автомобилей;
  • музей восковых фигур;
  • и даже музей вампиров.

Нет железных дорог, но есть канатная дорога

У Сан-Марино нет ни портов, ни железных дорог, ни собственного аэропорта. Ближайший находится в итальянском Римини.

Зато до столицы удобно добираться по канатной дороге длиной 1,5 км, которая каждые 15 минут отправляется из города Борго-Маджоре, расположенного у подножия Монте-Титано.

Сан-Марино ежегодно принимает около 3 миллионов туристов, и это не удивительно: невероятные пейзажи, чистота, спокойствие, насыщенная история и ощущение, будто попал в средневековую сказку.

Уточнения

Светле́йшая Респу́блика Сан-Мари́но (итал. Serenissima Repubblica di San Marino) — одно из самых маленьких государств в мире. Находится в Южной Европе, со всех сторон окружено территорией Италии. Согласно легенде, в 301 году христианин Марино, бежавший от гонений императора Диоклетиана.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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