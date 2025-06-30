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Отдых в Египте: что может обернуться проблемой за пределами отеля

2:45
Туризм

Египет — одно из самых популярных туристических направлений. Отдых в Шарм-эль-Шейхе или Хургаде кажется идеальным: море, солнце, роскошные отели. Но стоит выйти за территорию курорта — и привычные вещи могут привести к неожиданным последствиям.

Центр Каира
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Láscar from Melbourne, Australia, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Центр Каира

"Возьмите своего партнёра за руку за пределами туристических объектов? В Египте это нехорошее занятие", — предупреждают в министерстве иностранных дел.

Религиозные нормы — неформальный закон

Местные обычаи и исламские традиции сильно влияют на общественную жизнь.

"Мусульмане, включая египтян, очень чувствительны к некоторым высказываниям европейцев, которые оскорбляют их религиозные чувства", — отмечают представители дипведомства.

Чего стоит избегать:

  • слишком откровенной одежды — платьев без бретелек, коротких шортов, глубоких вырезов;
  • публичных проявлений чувств — держаться за руки, целоваться, обниматься;
  • распития алкоголя вне отеля;
  • неосторожного фотографирования объектов инфраструктуры и людей в форме.

Фотографии под запретом

Любители снимать каждый шаг отпуска должны быть внимательны. Пейзажи, пляжи и памятники — пожалуйста. Но вокзалы, мосты, полицейские и военные объекты лучше не фотографировать.

"В противном случае техника может быть изъята, а нарушителя ждёт выговор или штраф", — уточняют в ведомстве.

Еда и вода: что под угрозой

В курортных зонах питание организовано с учётом туристических стандартов. Но за их пределами риски возрастают:

  • фрукты, которые невозможно как следует вымыть;
  • сырые овощи (особенно латук и стручковые);
  • мороженое, купленное на улице;
  • вода из-под крана.

"Болезнь фараона" — не выдумка

Даже несмотря на строгие санитарные меры в отелях, случаи кишечных расстройств у туристов случаются.

Также в Египте категорически запрещены любые наркотики — даже в минимальных количествах.

Безопасность на море: новые правила

В связи с недавними случаями нападения акул, власти Египта усилили меры контроля на пляжах.

Это касается как купальников, так и зон, разрешённых для купания. Туристам рекомендовано строго следовать инструкциям.

Египет остаётся востребованным

В 2024 году страну посетили сотни тысяч туристов. Несмотря на ограничения, популярность курортов остаётся высокой — благодаря мягкому климату, доступным ценам и развитой инфраструктуре.

Главное — соблюдать местные нормы, чтобы отпуск не превратился в неприятное приключение.

Уточнения

Ара́бская Респу́блика Еги́пет (جمهورية مصر العربية‎ ) — трансконтинентальное государство, расположенное в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Синайский полуостров). Столица — Каир. Численность населения — 106 221 670 человек. Государственный язык — египетский арабский.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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