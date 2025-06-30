Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миллиардер против государства: Самвел Карапетян сдаваться не намерен
Кризис в отношениях двух стран: тела из Екатеринбурга отправлены в Баку
Груша вместо психолога: как бокс стал новой формой женской заботы о себе
Донецк в огне: ВСУ превратили рынок и улицы в зону смерти
Фальстарт евроинтеграции: секретные переговоры в Кишенёве
Переворот и война у порога: полиция Сербии готова дать отпор протестующим
Орбан перечеркнул мечты Киева: Евросоюз в шаге от исторического раскола
Трамп наносит ответный удар: Белый дом пошёл войной на непокорный город
Сэндвич, который сделает утро вкусным: 5 минут — и вы забудете про кашу навсегда

Аниматорам в Петербурге готовят серьёзный запрет — что им больше не позволят

2:04
Туризм

В Санкт-Петербурге хотят положить конец агрессивному поведению уличных аниматоров, которое давно вызывает недовольство горожан и туристов. Депутаты Заксобрания Денис Четырбок и Владимир Носов предложили законопроект, который запретит аниматорам навязывать свои услуги прохожим во всех общественных местах города.

Люди идут по улице
Фото: commons.wikimedia.org by Ninara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Люди идут по улице

Снимки без согласия и угрозы — не шутка

Как сообщает Петербург2, всё чаще на улицах города можно встретить людей в костюмах персонажей и «живые статуи», которые не просто предлагают сфотографироваться, а буквально пристают к прохожим.

Они хватают за руки, за одежду, делают фото без разрешения, а затем требуют оплату. Иногда дело доходит до угроз физической расправы.

Проблема не нова — с подобным сталкиваются с 2019 года. Но несмотря на регулярные жалобы, реальные меры были предприняты лишь в отношении метрополитена, где подобное поведение запрещено уже с 2010 года.

Что предлагает законопроект

Депутаты убеждены, что ограничение должно касаться не только метро. Новый законопроект предполагает запрет на любые формы навязывания услуг аниматорами в общественных пространствах: улицах, площадях, парках и других местах массового пребывания людей.

«Мы хотим защитить горожан от назойливости и агрессии, которая маскируется под развлечение. Это важный шаг к тому, чтобы городские улицы стали безопаснее и комфортнее», — подчёркивают авторы инициативы.

Почему это важно для города

Сейчас в законодательстве есть пробел: уличные аниматоры не регулируются законом, что позволяет им вести себя как угодно.

Петербуржцы уже устали от ситуации, когда улыбка на фото оборачивается требованием денег и конфликтами.

Новый закон призван навести порядок и избавить город от уличного беспредела под видом развлечений.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг — второй по численности населения город России. Город федерального значения. Административный центр Северо-Западного федерального округа. Основан 16 (27) мая 1703 года царём Петром I. В 1714—1728 и 1732—1918 годах являлся столицей Российского государства.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Авто
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок Аудио 
Проверка двигателя без оборудования: достаточно одной детали
Авто
Проверка двигателя без оборудования: достаточно одной детали Аудио 
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Красота и стиль
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру Аудио 
Популярное
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства

Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.

Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Последние материалы
Премиум не в моде: россияне перешли на дешёвые машины — что-то пошло не так
Свекольные листья больше не пропадают — закройте их в банках с уксусом и чесноком: вкуснее не бывает
Skoda бросила вызов элите: как народная марка случайно создала машину для министров
Последний оплот ВСУ пал: Россия полностью освободила ЛНР
Кажется, всё правильно, но сна нет: 7 неожиданных причин, почему вы не высыпаетесь
Альткоины могут пережить биткоин? Прогнозы на вторую половину 2025 года
Научное открытие века: Что скрывает таинственный динозавр
Никакой магии — просто перчатки: движение, которое меняет давление и жизнь
Победить пятна на стекле душевой: как избавиться от разводов и налета раз и навсегда
Опасная еда с человеческого стола: под запретом для животных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.