Аниматорам в Петербурге готовят серьёзный запрет — что им больше не позволят

2:04 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Санкт-Петербурге хотят положить конец агрессивному поведению уличных аниматоров, которое давно вызывает недовольство горожан и туристов. Депутаты Заксобрания Денис Четырбок и Владимир Носов предложили законопроект, который запретит аниматорам навязывать свои услуги прохожим во всех общественных местах города.

Фото: commons.wikimedia.org by Ninara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Люди идут по улице

Снимки без согласия и угрозы — не шутка

Как сообщает Петербург2, всё чаще на улицах города можно встретить людей в костюмах персонажей и «живые статуи», которые не просто предлагают сфотографироваться, а буквально пристают к прохожим.

Они хватают за руки, за одежду, делают фото без разрешения, а затем требуют оплату. Иногда дело доходит до угроз физической расправы.

Проблема не нова — с подобным сталкиваются с 2019 года. Но несмотря на регулярные жалобы, реальные меры были предприняты лишь в отношении метрополитена, где подобное поведение запрещено уже с 2010 года.

Что предлагает законопроект

Депутаты убеждены, что ограничение должно касаться не только метро. Новый законопроект предполагает запрет на любые формы навязывания услуг аниматорами в общественных пространствах: улицах, площадях, парках и других местах массового пребывания людей.

«Мы хотим защитить горожан от назойливости и агрессии, которая маскируется под развлечение. Это важный шаг к тому, чтобы городские улицы стали безопаснее и комфортнее», — подчёркивают авторы инициативы.

Почему это важно для города

Сейчас в законодательстве есть пробел: уличные аниматоры не регулируются законом, что позволяет им вести себя как угодно.

Петербуржцы уже устали от ситуации, когда улыбка на фото оборачивается требованием денег и конфликтами.

Новый закон призван навести порядок и избавить город от уличного беспредела под видом развлечений.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг — второй по численности населения город России. Город федерального значения. Административный центр Северо-Западного федерального округа. Основан 16 (27) мая 1703 года царём Петром I. В 1714—1728 и 1732—1918 годах являлся столицей Российского государства.

