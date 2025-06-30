Летний кошмар в Остии: как закрытие пляжей оставило тысячи семей без отдыха

1:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Слишком много вопросов без ответов в Остии (Италия) ... Летний сезон омрачен неопределенностью, связанной с закрытием пляжных заведений.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На пляже

Одни конфискованы муниципалитетом из-за нарушений, другие опечатаны прокуратурой из-за незаконного строительства.

Тысячи семей, заплатившие за абонементы, оказались в неудобном положении, увидев свои кабинки окруженными полицейскими лентами. Теперь им приходится искать альтернативные варианты отдыха, рискуя не получить компенсацию.

Закрытие тринадцати заведений из шестидесяти шести привело к переполнению остальных. Открытые заведения предложили "сиротам" соседних пляжей бесплатные входы.

"22 бесплатных входа в день в будние дни, то есть 440 шезлонгов для тех, кто остался без заведения", — пояснил Эдоардо Москара.

Разруха на побережье Остии поражает. Район между пляжами Гибискус, Спортинг-Бич, Шиллинг и Венеция все еще выглядит как после бомбежки. Эрозия разрушила этот участок пляжей более года назад, десятки хижин оказались в море, куски ресторанов и беседок разбиты волнами. Этот район, расположенный рядом с ротондой Зодиака, выглядит так, словно пережил торнадо.

Курсаал все еще закрыт Знаменитый трамплин Kursaal возвышается над завалами, ржавчина разъедает лестницы, краска на здании, запечатленном в фильмах Феллини, облупилась. Внизу царит хаос: провода и трубы торчат из песка, обломки бетона разбросаны по пляжу, где бульдозеры пытаются убрать остатки домиков, качелей и дорожек, пишет roma.corriere.

Уточнения

Рото́нда (итал. rotonda, от лат. rotundus — круглый) — композиционный тип круглого в плане здания, как правило окружённого колоннами и увенчанного куполом.



