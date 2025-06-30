46 градусов в тени: шокирующие кадры из раскалённой Испании

Испания оказалась во власти беспрецедентной жары — столбики термометров в Сарагосе, Севилье, Кордове и других городах уже превысили отметку 42°C, а в Эль-Гранадо (Уэльва) был зафиксирован абсолютный рекорд июня — 46°C. Ночные температуры не опускаются ниже 25°C, превращая темное время суток в настоящее испытание для жителей.
Африканский антициклон, накрывший страну в пятницу, продолжает удерживать раскаленный воздух над большей частью территории. Особенно страдают долины Гвадалквивира и Эбро, где объявлены оранжевые уровни опасности. Даже на Канарских островах воздушные массы из Сахары принесли необычную для архипелага жару до 37°C.
Единственным спасением стали пляжи и бассейны, куда устремляются те, кто может позволить себе спастись от палящего зноя. Метеорологи предупреждают: такая погода сохранится как минимум до понедельника, создавая серьезную угрозу для здоровья, особенно пожилых людей и тех, кто страдает респираторными заболеваниями.
Ситуацию усугубляет плотная дымка, окутавшая большую часть страны, особенно заметная в районе Гибралтарского пролива. Власти настоятельно рекомендуют избегать длительного пребывания на открытом воздухе и соблюдать повышенные меры предосторожности в эти экстремально жаркие дни, пишет elconfidencial.com.
Испа́ния — трансконтинентальное суверенное государство, включающее основные земли в Юго-Западной Европе и часть территорий в Африке (автономное сообщество Канарские острова, автономные города Сеута и Мелилья и малые суверенные территории).
Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.