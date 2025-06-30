Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сбербанк бьёт рекорды: дивиденды за 2024 год станут самыми крупными в истории
Водитель и шофёр — не одно и то же: скрытое различие
Рыжий характер или выдумка: один миф о кошках, в который верят даже опытные хозяева
Со мной так нельзя: Анна Снаткина гневно отчитала мужа из-за забытого свидания
Очищение или стресс? 24 часа голодания на воде — подготовьтесь к этому
Сенсация из США: плавайте после еды — гастроэнтеролог раскрывает правду
Выглядели здоровыми, а потом увяли: томаты погибают из-за одной ошибки в соседстве на грядке
Вернувшийся в Россию Данила Козловский зарабатывает миллионы, но отказывается от частных мероприятий — в чём причина?
Учёные нашли главный сбой в ДНК, из-за которого не наступает беременность

Почему россияне массово интересуются Азией — ключевые причины

2:25
Туризм

Почти каждый россиянин хотел бы побывать в Азии — таковы итоги исследования НАФИ, "Ингосстраха" и "Ингосстрах-Инвестиций". 86% опрошенных рассказали о желании посетить страны региона, но реально это удалось лишь 14%.

Восточный туризм
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Восточный туризм

Какие страны в приоритете

Лидеры предпочтений — Китай (47%), Япония (41%) и Таиланд (38%). Также популярны Мальдивы (33%) и Индия (25%). Интерес к азиатским направлениям объясняется упрощённым визовым режимом, прямыми рейсами и умеренными расходами.

Мужчины — в Китай, женщины — в Таиланд

Опрос показал и интересные гендерные различия. Мужчины чаще хотят поехать в Сингапур, Малайзию и Лаос. Женщины — на Мальдивы и в Таиланд.

"Интерес к Азии не ограничивается туризмом — россиян привлекает всё: от кухни до технологий", — говорит Аделя Кавеева, руководитель исследовательских проектов НАФИ. Но, по её словам, менталитет и повседневная жизнь в азиатских странах пока остаются для многих загадкой.

Новые маршруты и удобные визы

Сейчас всё больше прямых и удобных стыковочных рейсов в страны ЮВА. Евгения Конколь:

"Во многих странах региона виза не требуется или оформляется по прилёту — путешествие становится проще", — отмечает президент ГК "Спектрум".

Также туристам помогает внедрение российских карт "Мир" и локальных платёжных систем.

"Проблемы с оплатой и бронированиями постепенно исчезают — нас спасают альтернативные маршруты и цифровые решения", —  рассказывает Роман Гареев из РЭУ им. Плеханова.

Азиатский отдых дешевле, чем Турция и Египет

По словам доцента Елены Никольской, цены в привычных для россиян Турции и Египте заметно выросли. А вот Вьетнам, Индия и Индонезия могут предложить более выгодный отдых, особенно для "цифровых кочевников", которым важны стабильный интернет и доступные цены.

Азиатский рынок ждёт туристов из России

Азиатские страны адаптируются под российского туриста: строят отели, развивают инфраструктуру и внедряют цифровые технологии. Всё это — часть масштабной стратегии, направленной на приток гостей с российского рынка.

Уточнения

Воздушный чартер — договор фрахтования воздушных транспортных средств, предусматривающий фрахтование всей вместимости воздушных судов или её части.

Цифровые кочевники (диджитал-номады, англ. digital nomad) — особая социальная категория людей, которая использует цифровые телекоммуникационные технологии для выполнения своих профессиональных обязанностей и ведёт мобильный образ жизни.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Домашние животные
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу Аудио 
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Наука и техника
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится Аудио 
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Домашние животные
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Популярное
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства

Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.

Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Сводка с фронта: занят первый населённый пункт в Днепропетровской области, до северных окраин Купянска — один километр Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Последние материалы
Жильё сдаётся неохотно: что случилось с московскими квартирами летом
Срок замены масла в АКПП: не стоит верить производителю на слово
Скрытно и молниеносно: ВС России начали применять новейшие дроны
Пара пшиков — и вы другой человек: как найти запах, который станет вашей визиткой
Новый тренд в фитнесе — пилатес на подвесах: что это и кому подойдёт
Астероид, способный стереть город, меняет курс — и на пути нечто куда важнее Земли
Год испытаний для бизнеса и банков: в Сбербанке раскрыли, что ждёт экономику в 2026-м
От 10 соток до 14 гектаров: на Сахалине фермер вырастил тонну клубники в теплицах
Поплавская раскрыла главную причину своей поддержки Симоньян — вот для чего она купила её новую книгу
Мульча против мокрого зла: невидимая защита кабачков от гнили
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.