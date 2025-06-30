Почему россияне массово интересуются Азией — ключевые причины

Почти каждый россиянин хотел бы побывать в Азии — таковы итоги исследования НАФИ, "Ингосстраха" и "Ингосстрах-Инвестиций". 86% опрошенных рассказали о желании посетить страны региона, но реально это удалось лишь 14%.
Лидеры предпочтений — Китай (47%), Япония (41%) и Таиланд (38%). Также популярны Мальдивы (33%) и Индия (25%). Интерес к азиатским направлениям объясняется упрощённым визовым режимом, прямыми рейсами и умеренными расходами.
Опрос показал и интересные гендерные различия. Мужчины чаще хотят поехать в Сингапур, Малайзию и Лаос. Женщины — на Мальдивы и в Таиланд.
"Интерес к Азии не ограничивается туризмом — россиян привлекает всё: от кухни до технологий", — говорит Аделя Кавеева, руководитель исследовательских проектов НАФИ. Но, по её словам, менталитет и повседневная жизнь в азиатских странах пока остаются для многих загадкой.
Сейчас всё больше прямых и удобных стыковочных рейсов в страны ЮВА. Евгения Конколь:
"Во многих странах региона виза не требуется или оформляется по прилёту — путешествие становится проще", — отмечает президент ГК "Спектрум".
Также туристам помогает внедрение российских карт "Мир" и локальных платёжных систем.
"Проблемы с оплатой и бронированиями постепенно исчезают — нас спасают альтернативные маршруты и цифровые решения", — рассказывает Роман Гареев из РЭУ им. Плеханова.
По словам доцента Елены Никольской, цены в привычных для россиян Турции и Египте заметно выросли. А вот Вьетнам, Индия и Индонезия могут предложить более выгодный отдых, особенно для "цифровых кочевников", которым важны стабильный интернет и доступные цены.
Азиатские страны адаптируются под российского туриста: строят отели, развивают инфраструктуру и внедряют цифровые технологии. Всё это — часть масштабной стратегии, направленной на приток гостей с российского рынка.
Воздушный чартер — договор фрахтования воздушных транспортных средств, предусматривающий фрахтование всей вместимости воздушных судов или её части.
Цифровые кочевники (диджитал-номады, англ. digital nomad) — особая социальная категория людей, которая использует цифровые телекоммуникационные технологии для выполнения своих профессиональных обязанностей и ведёт мобильный образ жизни.
Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.