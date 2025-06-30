Почему россияне массово интересуются Азией — ключевые причины

2:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Почти каждый россиянин хотел бы побывать в Азии — таковы итоги исследования НАФИ, "Ингосстраха" и "Ингосстрах-Инвестиций". 86% опрошенных рассказали о желании посетить страны региона, но реально это удалось лишь 14%.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Восточный туризм

Какие страны в приоритете

Лидеры предпочтений — Китай (47%), Япония (41%) и Таиланд (38%). Также популярны Мальдивы (33%) и Индия (25%). Интерес к азиатским направлениям объясняется упрощённым визовым режимом, прямыми рейсами и умеренными расходами.

Мужчины — в Китай, женщины — в Таиланд

Опрос показал и интересные гендерные различия. Мужчины чаще хотят поехать в Сингапур, Малайзию и Лаос. Женщины — на Мальдивы и в Таиланд.

"Интерес к Азии не ограничивается туризмом — россиян привлекает всё: от кухни до технологий", — говорит Аделя Кавеева, руководитель исследовательских проектов НАФИ. Но, по её словам, менталитет и повседневная жизнь в азиатских странах пока остаются для многих загадкой.

Новые маршруты и удобные визы

Сейчас всё больше прямых и удобных стыковочных рейсов в страны ЮВА. Евгения Конколь:

"Во многих странах региона виза не требуется или оформляется по прилёту — путешествие становится проще", — отмечает президент ГК "Спектрум".

Также туристам помогает внедрение российских карт "Мир" и локальных платёжных систем.

"Проблемы с оплатой и бронированиями постепенно исчезают — нас спасают альтернативные маршруты и цифровые решения", — рассказывает Роман Гареев из РЭУ им. Плеханова.

Азиатский отдых дешевле, чем Турция и Египет

По словам доцента Елены Никольской, цены в привычных для россиян Турции и Египте заметно выросли. А вот Вьетнам, Индия и Индонезия могут предложить более выгодный отдых, особенно для "цифровых кочевников", которым важны стабильный интернет и доступные цены.

Азиатский рынок ждёт туристов из России

Азиатские страны адаптируются под российского туриста: строят отели, развивают инфраструктуру и внедряют цифровые технологии. Всё это — часть масштабной стратегии, направленной на приток гостей с российского рынка.

Уточнения

Воздушный чартер — договор фрахтования воздушных транспортных средств, предусматривающий фрахтование всей вместимости воздушных судов или её части.



Цифровые кочевники (диджитал-номады, англ. digital nomad) — особая социальная категория людей, которая использует цифровые телекоммуникационные технологии для выполнения своих профессиональных обязанностей и ведёт мобильный образ жизни.

