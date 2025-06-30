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Эти новые рейсы изменят туризм между Россией и Ближним Востоком

2:18
Туризм

С октября 2025 года авиакомпания Saudia запускает прямые рейсы между Эр-Риядом и Москвой. Перелёты будут выполняться три раза в неделю, предоставляя новое удобное сообщение между столицами двух стран.

Самолёты через Россию
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Самолёты через Россию

Туристический всплеск из Залива

Такое решение обусловлено стремительным ростом числа путешественников из Саудовской Аравии в Россию — и это не просто туристическая мода. За 2024 год в страну приехало 52 400 саудовцев, что более чем в пять раз превышает показатели предыдущего года (9 300 человек). Причём эта тенденция продолжает набирать обороты: только за первую половину 2025 года Москву уже посетили свыше 9 900 граждан Саудовской Аравии — на 50% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Электронные визы упростили поездки

Что же привлекает туристов из Залива в холодную Россию? Ответ, по мнению российских властей, кроется в новой системе электронных виз. С августа 2023 года граждане Саудовской Аравии могут оформлять въезд в Россию через интернет. Эта простота — ключевой фактор, сделавший поездки значительно доступнее.

Рейсы как символ сближения

Представители обеих стран связывают развитие прямых перелётов с углублением культурных и экономических связей. В условиях глобальных перемен и переформатирования туристических направлений Ближний Восток и Россия всё активнее сближаются, открывая друг другу двери.

Прямая речь от перевозчика

"Мы видим устойчивый рост интереса к России со стороны саудовских путешественников. Новый маршрут станет логичным шагом, способствующим дальнейшему развитию туризма и деловых поездок", — отмечают в авиационной службе Saudia.

Комфорт без пересадок — уже этой осенью

Рейсы начнут выполняться с 1 октября. А это значит, что уже ближайшей осенью можно будет комфортно добраться из Эр-Рияда в Москву — без пересадок, с лёгкостью и в кратчайшие сроки.

Уточнения

Ви́за (лат. visere — посещать, навещать или фр. visa — просмотреть, увидеть) — разрешительный документ, дающий право человеку на пересечение тех или иных границ.

Сау́довская Ара́вия (араб. السُّعُودِيَّة‎, Ас-Су‘уди́йя), официальное название — Короле́вство Сау́довская Ара́вия (араб. المَملَكَة العَرَبِيَّة السُّعُودِيَّة‎, Аль-Мамляка аль-‘Арабийя ас-Су‘удийя) — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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