Мужчина лёг на пол и не хотел выходить: эксцесс на рейсе Thai Lion Air шокировал пассажиров

0:57 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Таиланде разгорелся скандал на борту самолёта Thai Lion Air, когда туриста из Великобритании высадили с рейса. Причиной послужило его требование предоставить ему более удобное место из-за избыточного веса. После отказа мужчина, по сообщениям, начал проявлять агрессию, что привело к вызову полиции.

Фото: commons.wikimedia.org by Chainwit., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Салон самолёта

Ситуация обострилась настолько, что стражам порядка пришлось применить силу, чтобы вывести пассажира из самолёта. Сообщается, что британец оказал сопротивление, заблокировав проход между креслами, что существенно задержало вылет. Он даже ложился на пол, всеми силами пытаясь остаться в самолёте.

Авиакомпания пока не комментирует возможность штрафа для нарушителя. Инцидент вызвал широкий резонанс и привлёк внимание к вопросам комфорта пассажиров и правил поведения на борту самолёта. Об этом сообщает NDTV.

Уточнения

Thai Lion Air — тайская бюджетная авиакомпания, работающая в партнерстве с индонезийской авиакомпаний Lion Air.

