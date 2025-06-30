Отпуск на паузе: одна привычка, из-за которой вы переплачиваете за отпуск

2:23 Your browser does not support the audio element. Туризм

Сегодня всё больше путешественников тянет с бронированием отпуска до последнего. Но вопреки ожиданиям, делают это не ради скидок. По словам владелицы агентства Vic's Vacations Виктории Фрикке, такая привычка чаще продиктована неэкономическими факторами.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ человек в аэропорту

"Социальная и экономическая нестабильность, неопределённость тарифов, ограничения на поездки и общее напряжение в обществе — всё это влияет на решение отложить отпуск", — отмечает Фрикке.

Многие просто не уверены, что через несколько месяцев смогут себе позволить путешествие. Поэтому ждут до последнего, когда станет понятнее, как обстоят дела с бюджетом.

Почему это не всегда выгодно

Позднее бронирование, увы, не гарантирует ни экономии, ни удобства. Билеты, номера и мероприятия могут подорожать или вообще закончиться. И даже если жильё доступно, это может быть номер выше вашей ценовой категории.

"В зависимости от отеля вы можете переплатить от 300 до 1000 долларов за более дорогой номер", — предупреждает Фрикке.

Если вы всё же решились на спонтанную поездку, главное — проявить гибкость. Это поможет вам сэкономить и всё же получить приятные впечатления.

Куда ехать в последний момент?

Эксперт советует исключить Европу: популярные отели рядом с достопримечательностями обычно заняты задолго до сезона.

Вместо этого присмотритесь к Мексике или Карибам. Там чаще остаются свободные номера, а рейсы менее перегружены.

Следите за стоимостью перелёта

Покупать билет впритык — значит, переплачивать. Цены перед вылетом могут резко вырасти. Чтобы понять, стоит ли брать билет сейчас, Фрикке рекомендует: сравните цену текущего рейса с аналогичным на будущее, учитывая выходные и праздники.

Как оплачивать поездку

Если деньги есть сейчас, а в будущем — под вопросом, лучше бронировать заранее. Но если вся сумма сразу — это слишком, есть выход.

Многие туроператоры предлагают оплату по частям. Начать можно с первого взноса, а остальное — позже.

"Если бы вы могли заплатить не сразу, а поэтапно, позволило бы это вам спокойно запланировать отдых?" — предлагает задуматься Фрикке.

Уточнения

Биле́т (фр. billet, от средневекового billetus — записка, письмо, свидетельство; удостоверение) — документ, удостоверяющий наличие некоего права у какого-либо определённого лица или у предъявителя билета. Действие билета может распространяться на конкретное время или не иметь сроков.

