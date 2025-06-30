Английские Карибы: пять островов, которые стоит посетить

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2:20
Туризм

Когда речь заходит о тропическом отдыхе, большинство сразу вспоминает Грецию, Италию или Португалию. Но если вы ищете настоящее сокровище, почти нетронутое туристами, обратите внимание на острова Силли — архипелаг у юго-западного побережья Англии, где бирюзовая вода, белый песок и дикие тюлени соседствуют с уютными английскими отелями.

Великобритания, острова Силли
Фото: commons.wikimedia.org by Dwyatt 101, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Великобритания, острова Силли

Как добраться

Добраться сюда проще, чем кажется. Sky Bus летает на острова из Корнуолла, Лэндс-Энда и Эксетера. Есть и паром из Пензанса — по пути вы полюбуетесь Атлантикой.

Большинство туристов останавливаются на острове Сент-Мэри — самом крупном и удобном. Здесь расположены отели Star Castle и Schooners (от $170 за ночь), а также множество уютных B&B.

Где отдыхать

На архипелаге — пять обитаемых островов: Сент-Мэри, Сент-Мартин, Брайер, Треско и Сент-Энглс. Между ними курсируют паромы, и вы легко сможете исследовать каждый.

Начать можно с Сент-Мэри: прогуляйтесь по пляжу Таун-Бич, загляните в залив Пелистри или посетите Олд-Таун, где жил премьер-министр Гарольд Уилсон.

На Сент-Мартине можно заняться снорклингом и поплавать в Грейт-Бей, а на Брайере — покататься на каяке или SUP-доске в бухте Грейт-Пар.

Треско встречает кристально чистой водой и белоснежными пляжами: обязательно загляните в Пендл-Бей, Гимбл-Порт или Эпплтри-Бей.

Сент-Энглс — самый уединённый из пяти, с маяком Бишоп-Рок, колоритным сообществом из 80 жителей и дикими скалами. При отливе откроется путь на остров Гью — настоящее приключение.

Снорклинг с тюленями

Одно из главных развлечений — плавание рядом с дикими тюленями. Особенно хорошо это делать у берегов Сент-Мартина. Лучше приезжать с августа по декабрь — в сезон размножения можно даже увидеть щенков.

Также можно устроить морское сафари, покататься на лодке или просто понаблюдать за тюленями с берега.

Не забудьте взять бинокль — вы можете увидеть не только тюленей, но и дельфинов, тупиков, певчих дроздов и даже рыжих белок.

Уточнения

Си́лли (англ. Isles of Scilly, корн. Enesek Syllan) — небольшой архипелаг в 45 км к юго-западу от полуострова Корнуолл, административно относящийся к графству Корнуолл, но имеющий особый статус sui generis и местный Совет. Архипелаг является самой западной и южной точкой Англии, а также самой южной точкой Великобритании.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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