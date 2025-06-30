Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот шоколадный торт растопит даже самые остывшие отношения — без лишних слов
Пить или не пить: газированная вода и её влияние на ваш организм
Один литр на тысячу: эти моторы удивляют масложором
Обычный платок или модная магия? То, что перевернёт ваш летний стиль
Утро без кофе: этот напиток вернёт коже сияние
Болельщики в шоке: Медведев вылетел с Уимблдона после трёх часов борьбы
Не липнет, не рвётся, не оседает: идеальное тесто на дрожжах
Инвестиции в недвижимость или акции? Результаты, которые вас удивят
Затяжные дожди и похолодание: "Корнелиус" насилует столичную погоду

Что нужно знать, отправляясь в Северную Корею: секреты безопасного путешествия

1:35
Туризм

Северная Корея — государство, окутанное тайнами и противоречиями, но за завесой политической изоляции скрывается страна с уникальной культурой, впечатляющими достопримечательностями и гостеприимными людьми. Путешествие сюда — это возможность увидеть мир, отличный от привычного, и составить собственное мнение, свободное от стереотипов.

Триумфальная арка в Пхеньяне
Фото: commons.wikimedia.org by Gilad.rom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Триумфальная арка в Пхеньяне

Поездка в КНДР требует определённой подготовки и понимания местных правил. Важно помнить, что это не спонтанное приключение, а тщательно спланированный маршрут, где каждый шаг согласован с принимающей стороной. Это не ограничение свободы, а способ обеспечить безопасность и показать гостям страну с лучшей стороны.

Во время пребывания в КНДР важно проявлять уважение к местным традициям, вождям и сопровождающим гидам. Не стоит задавать провокационные вопросы, критиковать политический строй или пытаться отклониться от маршрута. Соблюдение этих простых правил позволит избежать неприятностей и получить максимум удовольствия от поездки.

Северная Корея — это не место для обычного пляжного отдыха. Это путешествие для тех, кто хочет увидеть мир с другой стороны, познакомиться с уникальной культурой и составить собственное мнение об этой загадочной стране. Поездка в КНДР — это возможность прикоснуться к истории, увидеть своими глазами то, о чём пишут в новостях, и вернуться домой с багажом новых знаний и впечатлений. Об этом сообщает "ФедералПресс".

Уточнения

Коре́йская Наро́дно-Демократи́ческая Респу́блика (сокращённо — КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги
Шоу-бизнес
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги Аудио 
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Домашние животные
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр Аудио 
Популярное
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства

Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.

Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Сводка с фронта: занят первый населённый пункт в Днепропетровской области, до северных окраин Купянска — один километр Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Последние материалы
Пить или не пить: газированная вода и её влияние на ваш организм
Один литр на тысячу: эти моторы удивляют масложором
Обычный платок или модная магия? То, что перевернёт ваш летний стиль
Утро без кофе: этот напиток вернёт коже сияние
Болельщики в шоке: Медведев вылетел с Уимблдона после трёх часов борьбы
Не липнет, не рвётся, не оседает: идеальное тесто на дрожжах
Инвестиции в недвижимость или акции? Результаты, которые вас удивят
Затяжные дожди и похолодание: "Корнелиус" насилует столичную погоду
Секрет расслабления за 99 рублей: одна таблетка превращает ванну в домашний спа
Сладкая и ровная, как из рекламы: морковь растёт идеальной, если сделать это до конца июля
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.