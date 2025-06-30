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Простой день на Санторини, который запомнится надолго: пляж с идеальной водой и вкусной едой

2:21
Туризм

Если вы представляете себе Санторини как дикие пляжи у подножий скал с бушующими волнами, то южное побережье острова удивит вас. Здесь всё иначе — тише, уютнее, теплее. И особенно гостеприимным кажется Периволос — пляж, где каждый член семьи найдёт место под солнцем.

Санторини, Греция
Фото: commons.wikimedia.org by Noel Portugal, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Санторини, Греция

Чёрный песок и бирюзовое спокойствие

Мягкий вулканический песок, отполированный ветром и волнами, тянется широкой полосой вдоль моря. Вода здесь прозрачная и спокойная — идеальна для детей и тех, кто хочет просто понежиться в тёплой лагуне.

Пока дети строят замки и плещутся в мелководье, взрослые отдыхают под зонтами или заглядывают в местные таверны, где пахнет жареными креветками и сушёным орегано. Периволос соединён с пляжами Перисса и Агиос-Георгиос, создавая длинную прибрежную зону.

Здесь вы найдёте всё необходимое: душевые, туалеты, спасателей, аренду лежаков и даже волейбольные площадки. С полудня до вечера работают бары и активные зоны: водные лыжи, виндсерфинг, снорклинг и другие развлечения.

Где перекусить и когда приходить

Лучшее время для тех, кто любит тишину — раннее утро. Песок прохладный, людей почти нет, и можно услышать, как море дышит. Ближе к вечеру на пляж спускается музыка — диджеи, вечеринки, закаты.

На набережной множество кафе и таверн. Обед с видом на море, порция кальмаров или мороженое для детей — всё просто и вкусно.

Где остановиться рядом с Периволосом

  • Sea Sound White Katikies - просторный отель с бассейном для детей и выходом к морю.
  • Villa Markezinis - уютный и тихий, всего в 150 метрах от берега.
  • Santo Miramare Beach Resort - роскошь прямо на песке, с бассейном и рестораном.

Как добраться

Из Афин — короткий перелёт или паром. От аэропорта Санторини (JTR) до пляжа — около 30 минут на такси.

Паромы также идут с Крита (1,5 часа из Ираклиона) и с Миконоса (от 2 до 3 часов). Лучше бронировать билеты заранее, особенно в сезон.

Уточнения

Ти́ра (Фера Фира́, греч. Θήρα), также Сантори́н (Санторини, Σαντορίνη) — вулканический остров в Эгейском море, входит в архипелаг Киклады, протяжённость береговой линии — 66 км, наивысшая точка — гора Про­фи­тис-Или­ас (Айос-Илиас, 566 м) в юго-восточной части острова.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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