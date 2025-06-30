Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Изумительная запеченная цветная капуста: как просто сделать её звездой стола
Собаки и кошки знают, как вами манипулировать — и пользуются этим
Запотевание окон? Один трюк с чаем решает проблему навсегда — и никакой химии!
Как есть и худеть: секретное сочетание тренировок от эксперта
Учёные сообщили о перспективах промысла моллюсков: трубачи могут стать новым гастрономическим трендом
Жар под контролем: распространённые ошибки, из-за которых не получается снизить температуру
Audi A5 2025 бросает вызов BMW 3-й серии с новыми технологиями
Римский лагерь за пределами империи: находка, меняющая исторические границы
Как увеличить срок службы холодильника: три простых совета от профессионалов

Паломничество, которое приводит к Мадонне в облаках: скрытое чудо Франции, которое стоит найти

2:41
Туризм

В самом сердце Центрального массива Франции, среди древних вулканических образований, возвышается Ле-Пюи-ан-Веле — город, где прошлое живёт на каждом повороте извилистых улочек.

Ле-Пюи-ан-Веле
Фото: commons.wikimedia.org by JarnaQuais, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Ле-Пюи-ан-Веле

Построенный на склонах потухшего вулкана, этот городок с первого взгляда поражает своей атмосферой: скалы, на которых стоят соборы, часовни и статуи, словно поднимают их к самому небу.

Одним из символов города стала грандиозная статуя Девы Марии с Младенцем — 23 метра в высоту. А рядом — собор Нотр-Дам-дю-Пюи, средневековые монастыри и резиденции, среди которых особенно выделяется Отель-Дье.

Кружево, музеи и мастерство веков

Ле-Пюи славится не только архитектурой, но и ремеслом: кружевоплетение здесь до сих пор живёт и развивается. Вы можете не просто купить изделие, но и увидеть, как создаются эти тончайшие узоры в лавках и музеях города.

По мощёным улочкам можно дойти до монастыря кающихся грешников, исторических музеев и цветущих садов. А рынки и фестивали придают городу ещё больше жизни.

Активный отдых среди вулканов

Любителям природы здесь точно будет чем заняться. Всего в 30 минутах — озеро Буше, спрятанное в кратере древнего вулкана, где можно купаться, кататься на сапборде и ловить рыбу.

А чуть севернее — ущелье Корбёф, или "Колорадо Веле", с глиняными холмами всех оттенков. В 30 км — Алье с рафтингом и рыбалкой. И всё это — в пределах лёгкой досягаемости от города.

Праздники и гастрономия

С мая по ноябрь в Ле-Пюи проходят десятки событий: от вечернего шоу Puy de Lumières до Фестиваля эпохи Возрождения и праздника Пресвятой Девы Марии. А летом — даже фестиваль воздушных шаров.

Для гурманов — три ресторана со звёздами "Мишлен": Le Charmarlenc, L'émotion и L'Ermitage. А за десертами и шоколадом отправляйтесь в Pâtisserie Rix Didier - "лучший кондитерский магазин мира".

Для всей семьи

Семейный отдых здесь тоже будет насыщенным: батутный парк Alti Arena, квест-комната Black Owl, гольф-клуб с видами на вулканические долины и фестиваль фудтраков в июле.

Как добраться?

Из Парижа — около 5 часов на машине. Быстрее — на самолёте до Лиона, откуда всего 2 часа до Ле-Пюи. Также доступны рейсы до регионального аэропорта LPY.

Уточнения

Центра́льный масси́в (фр. Massif Central) — горный массив в центре и на юге Франции. На востоке отделён от Альп глубокой долиной Роны, вытянутой с севера на юг. Высота до 1886 м (гора Санси). Климат умеренный, океанический, с прохладным летом и мягкой зимой.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла
Авто
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла Аудио 
Лобовое скажет спасибо: народный способ победить блики и царапины на стекле
Авто
Лобовое скажет спасибо: народный способ победить блики и царапины на стекле Аудио 
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Авто
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства Аудио 
Популярное
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta

Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.

Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Последние материалы
Собаки и кошки знают, как вами манипулировать — и пользуются этим
Запотевание окон? Один трюк с чаем решает проблему навсегда — и никакой химии!
Как есть и худеть: секретное сочетание тренировок от эксперта
Учёные сообщили о перспективах промысла моллюсков: трубачи могут стать новым гастрономическим трендом
Жар под контролем: распространённые ошибки, из-за которых не получается снизить температуру
Audi A5 2025 бросает вызов BMW 3-й серии с новыми технологиями
Римский лагерь за пределами империи: находка, меняющая исторические границы
Как увеличить срок службы холодильника: три простых совета от профессионалов
Не огород, а крепость: как из трав создать живой забор от колорадского жука, мошек и слизней
Паломничество, которое приводит к Мадонне в облаках: скрытое чудо Франции, которое стоит найти
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.