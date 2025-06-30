Паломничество, которое приводит к Мадонне в облаках: скрытое чудо Франции, которое стоит найти

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В самом сердце Центрального массива Франции, среди древних вулканических образований, возвышается Ле-Пюи-ан-Веле — город, где прошлое живёт на каждом повороте извилистых улочек.

Фото: commons.wikimedia.org by JarnaQuais, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ле-Пюи-ан-Веле

Построенный на склонах потухшего вулкана, этот городок с первого взгляда поражает своей атмосферой: скалы, на которых стоят соборы, часовни и статуи, словно поднимают их к самому небу.

Одним из символов города стала грандиозная статуя Девы Марии с Младенцем — 23 метра в высоту. А рядом — собор Нотр-Дам-дю-Пюи, средневековые монастыри и резиденции, среди которых особенно выделяется Отель-Дье.

Кружево, музеи и мастерство веков

Ле-Пюи славится не только архитектурой, но и ремеслом: кружевоплетение здесь до сих пор живёт и развивается. Вы можете не просто купить изделие, но и увидеть, как создаются эти тончайшие узоры в лавках и музеях города.

По мощёным улочкам можно дойти до монастыря кающихся грешников, исторических музеев и цветущих садов. А рынки и фестивали придают городу ещё больше жизни.

Активный отдых среди вулканов

Любителям природы здесь точно будет чем заняться. Всего в 30 минутах — озеро Буше, спрятанное в кратере древнего вулкана, где можно купаться, кататься на сапборде и ловить рыбу.

А чуть севернее — ущелье Корбёф, или "Колорадо Веле", с глиняными холмами всех оттенков. В 30 км — Алье с рафтингом и рыбалкой. И всё это — в пределах лёгкой досягаемости от города.

Праздники и гастрономия

С мая по ноябрь в Ле-Пюи проходят десятки событий: от вечернего шоу Puy de Lumières до Фестиваля эпохи Возрождения и праздника Пресвятой Девы Марии. А летом — даже фестиваль воздушных шаров.

Для гурманов — три ресторана со звёздами "Мишлен": Le Charmarlenc, L'émotion и L'Ermitage. А за десертами и шоколадом отправляйтесь в Pâtisserie Rix Didier - "лучший кондитерский магазин мира".

Для всей семьи

Семейный отдых здесь тоже будет насыщенным: батутный парк Alti Arena, квест-комната Black Owl, гольф-клуб с видами на вулканические долины и фестиваль фудтраков в июле.

Как добраться?

Из Парижа — около 5 часов на машине. Быстрее — на самолёте до Лиона, откуда всего 2 часа до Ле-Пюи. Также доступны рейсы до регионального аэропорта LPY.

Уточнения

Центра́льный масси́в (фр. Massif Central) — горный массив в центре и на юге Франции. На востоке отделён от Альп глубокой долиной Роны, вытянутой с севера на юг. Высота до 1886 м (гора Санси). Климат умеренный, океанический, с прохладным летом и мягкой зимой.

