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Мексиканские будни русских переселенцев: почему они трудятся без выходных?

1:02
Туризм

Российская блогерша Марина Ершова поделилась своими наблюдениями о жизни русских эмигрантов в Мексике после поездки в эту страну. В своём блоге на платформе "Дзен" она рассказала о тяжёлом труде, с которым сталкиваются многие переехавшие соотечественники. По её словам, они вынуждены работать на нескольких работах, часто без выходных, чтобы обеспечить себе достойное существование.

Мехико
Фото: flickr.com by Alejandro Islas Photograph AC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мехико

Ершова отметила, что русские эмигранты в Мексике часто занимаются низкоквалифицированным трудом, например, работают в кафе, убирают дома или присматривают за детьми. Она подчеркнула, что многие из них никогда бы не стали заниматься подобной работой в России.

Несмотря на трудности, россиянка отметила, что её соотечественники не жалуются, так как Мексика предоставляет им возможность жить лучше, чем на родине. Они могут позволить себе хорошее питание, безопасное жильё и даже мечтают о собственном бизнесе.

Уточнения

Ме́ксика (исп. México [ˈmexiko]), официально — Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos]) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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