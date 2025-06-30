Деревня без дорог, но с душой: удивительное место в Испании — но вы о ней не слышали

Если вы думаете, что испанская деревня — это обязательно мощёные улочки, уютные кафе и зелёные балконы, то Эль-Росио перевернёт ваше представление. Здесь нет ни асфальта, ни светофоров, а вместо каменных тротуаров — широкие песчаные дороги, по которым неспешно идут всадники. Кажется, что попал на съёмки вестерна, но это реальность — и именно в этом её прелесть.
Эль-Росио особенно оживает во время ежегодного паломничества Ромерия. Это грандиозное религиозное событие собирает до миллиона человек. В воздухе — ароматы цветов и звуки севильянас, традиционных песен в стиле фламенко.
Женщины надевают яркие платья с оборками, звучат гитары и "пальмас" — ритмичные хлопки в ладоши, создающие особую магию праздника.
Главное место действия — белоснежная церковь Нуэстра-Сеньора-дель-Росио на центральной площади. Рядом — десятки домов братств, которые открываются только в дни Ромерии.
Здесь всё по-настоящему андалузское: сальморехо, томатный суп, тушёное мясо кальдито росиеро, баранина и говядина мостренка — всё готовится из местных продуктов.
Загляните в ресторан Aires de Doñana с видом на лагуну или отправляйтесь в более демократичные Punto de Encuentro и Toruño.
Прямо у деревни начинается национальный парк Доньяна — богатое водно-болотное угодье, где можно увидеть фламинго и редкую пиренейскую рысь.
Отправляйтесь на сафари на джипе, верхом или пешком по тропам от центров La Rocina и El Acebuche.
Номеров в деревне достаточно, от уютных casas rurales до стильных отелей:
Как добраться
Из Севильи — 1,5 часа на автобусе или машине. Из Уэльвы — чуть меньше. Добраться легко, а вернуться… будет трудно — слишком уж Эль-Росио особенный.
Андалу́си́я (исп. Andalucía) — автономное сообщество Испании, состоящее из восьми провинций: Альмерии, Кадиса, Кордовы, Гранады, Уэльвы, Хаэна, Малаги и Севильи. Её столицей является Севилья. Название исторической области "Андалусия" происходит от арабского Аль-Андалус.
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