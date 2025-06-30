Деревня без дорог, но с душой: удивительное место в Испании — но вы о ней не слышали

2:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы думаете, что испанская деревня — это обязательно мощёные улочки, уютные кафе и зелёные балконы, то Эль-Росио перевернёт ваше представление. Здесь нет ни асфальта, ни светофоров, а вместо каменных тротуаров — широкие песчаные дороги, по которым неспешно идут всадники. Кажется, что попал на съёмки вестерна, но это реальность — и именно в этом её прелесть.

Фото: commons.wikimedia by rene boulay, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Испания, Андалусия

Дух фламенко и миллионы паломников

Эль-Росио особенно оживает во время ежегодного паломничества Ромерия. Это грандиозное религиозное событие собирает до миллиона человек. В воздухе — ароматы цветов и звуки севильянас, традиционных песен в стиле фламенко.

Женщины надевают яркие платья с оборками, звучат гитары и "пальмас" — ритмичные хлопки в ладоши, создающие особую магию праздника.

Главное место действия — белоснежная церковь Нуэстра-Сеньора-дель-Росио на центральной площади. Рядом — десятки домов братств, которые открываются только в дни Ромерии.

Кухня и отдых в ритме юга

Здесь всё по-настоящему андалузское: сальморехо, томатный суп, тушёное мясо кальдито росиеро, баранина и говядина мостренка — всё готовится из местных продуктов.

Загляните в ресторан Aires de Doñana с видом на лагуну или отправляйтесь в более демократичные Punto de Encuentro и Toruño.

Доньяна и рысь на горизонте

Прямо у деревни начинается национальный парк Доньяна — богатое водно-болотное угодье, где можно увидеть фламинго и редкую пиренейскую рысь.

Отправляйтесь на сафари на джипе, верхом или пешком по тропам от центров La Rocina и El Acebuche.

Где остановиться

Номеров в деревне достаточно, от уютных casas rurales до стильных отелей:

La Malvasía — деревенский шик с рестораном рядом с парком.

Palacio Doñana — отель с садом и террасой.

Lince Casa Rural — андалузский дом с патио.

Toruño del Rocío — на границе с парком.

HN Romero 18 — бюджетный b&b в центре.

Как добраться

Из Севильи — 1,5 часа на автобусе или машине. Из Уэльвы — чуть меньше. Добраться легко, а вернуться… будет трудно — слишком уж Эль-Росио особенный.

Уточнения

Андалу́си́я (исп. Andalucía) — автономное сообщество Испании, состоящее из восьми провинций: Альмерии, Кадиса, Кордовы, Гранады, Уэльвы, Хаэна, Малаги и Севильи. Её столицей является Севилья. Название исторической области "Андалусия" происходит от арабского Аль-Андалус.

