Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солнце под замком: Британия платит миллионы фунтов, чтобы выключить солнце — зачем
Сон, который старит лицо: как подушка и поза каждую ночь запускают процесс увядания кожи
Свадьба без корсета и фаты: стильные альтернативы классическому образу невесты
Не повторяйте этих ошибок: чердак, который может испортить дом
Что общего у пирога, ватрушки и пирожков? Узнайте, как одно тесто решает все задачи — три вкусных рецепта бонусом
Блеск за копейки: как лимон с содой спасают мутные фары и ваши нервы
Пенсионные надбавки: кому положены дополнительные выплаты с 1 июля
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Тайная жизнь плесени: как мы сами создаём идеальные условия для её роста

Деревня без дорог, но с душой: удивительное место в Испании — но вы о ней не слышали

2:30
Туризм

Если вы думаете, что испанская деревня — это обязательно мощёные улочки, уютные кафе и зелёные балконы, то Эль-Росио перевернёт ваше представление. Здесь нет ни асфальта, ни светофоров, а вместо каменных тротуаров — широкие песчаные дороги, по которым неспешно идут всадники. Кажется, что попал на съёмки вестерна, но это реальность — и именно в этом её прелесть.

Испания, Андалусия
Фото: commons.wikimedia by rene boulay, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Испания, Андалусия

Дух фламенко и миллионы паломников

Эль-Росио особенно оживает во время ежегодного паломничества Ромерия. Это грандиозное религиозное событие собирает до миллиона человек. В воздухе — ароматы цветов и звуки севильянас, традиционных песен в стиле фламенко.

Женщины надевают яркие платья с оборками, звучат гитары и "пальмас" — ритмичные хлопки в ладоши, создающие особую магию праздника.

Главное место действия — белоснежная церковь Нуэстра-Сеньора-дель-Росио на центральной площади. Рядом — десятки домов братств, которые открываются только в дни Ромерии.

Кухня и отдых в ритме юга

Здесь всё по-настоящему андалузское: сальморехо, томатный суп, тушёное мясо кальдито росиеро, баранина и говядина мостренка — всё готовится из местных продуктов.

Загляните в ресторан Aires de Doñana с видом на лагуну или отправляйтесь в более демократичные Punto de Encuentro и Toruño.

Доньяна и рысь на горизонте

Прямо у деревни начинается национальный парк Доньяна — богатое водно-болотное угодье, где можно увидеть фламинго и редкую пиренейскую рысь.

Отправляйтесь на сафари на джипе, верхом или пешком по тропам от центров La Rocina и El Acebuche.

Где остановиться

Номеров в деревне достаточно, от уютных casas rurales до стильных отелей:

  • La Malvasía — деревенский шик с рестораном рядом с парком.
  • Palacio Doñana — отель с садом и террасой.
  • Lince Casa Rural — андалузский дом с патио.
  • Toruño del Rocío — на границе с парком.
  • HN Romero 18 — бюджетный b&b в центре.

Как добраться

Из Севильи — 1,5 часа на автобусе или машине. Из Уэльвы — чуть меньше. Добраться легко, а вернуться… будет трудно — слишком уж Эль-Росио особенный.

Уточнения

Андалу́си́я (исп. Andalucía) — автономное сообщество Испании, состоящее из восьми провинций: Альмерии, Кадиса, Кордовы, Гранады, Уэльвы, Хаэна, Малаги и Севильи. Её столицей является Севилья. Название исторической области "Андалусия" происходит от арабского Аль-Андалус.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Авто
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta Аудио 
Лобовое скажет спасибо: народный способ победить блики и царапины на стекле
Авто
Лобовое скажет спасибо: народный способ победить блики и царапины на стекле Аудио 
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Газ
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2" Аудио 
Популярное
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta

Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.

Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла
Последние материалы
Свадьба без корсета и фаты: стильные альтернативы классическому образу невесты
Не повторяйте этих ошибок: чердак, который может испортить дом
Что общего у пирога, ватрушки и пирожков? Узнайте, как одно тесто решает все задачи — три вкусных рецепта бонусом
Блеск за копейки: как лимон с содой спасают мутные фары и ваши нервы
Пенсионные надбавки: кому положены дополнительные выплаты с 1 июля
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Тайная жизнь плесени: как мы сами создаём идеальные условия для её роста
Форзиция распускается первой: удивительные секреты весеннего цветения, которые покорят ваш сад
Кто сказал, что кардио — это только бег: вот как сжигать жир с удовольствием
Учёные нашли ответ: медленные землетрясения не чувствуются, но спасают жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.