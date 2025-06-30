Завтрак на 52 тысячи человек: Турецкий рекорд, который стал легендой

2:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Когда речь заходит о завтраках, одни страны удивляют бейглами, другие — острыми карри или дим-самами. Но именно Турция в 2014 году вошла в Книгу рекордов Гиннесса, установив рекорд за самый многолюдный стол для завтрака — почти 52 000 человек собрались в городе Ван на востоке страны, чтобы насладиться национальным утренним пиршеством.

Фото: commons.wikimedia.org by завтрак, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Турция, завтрак

Почему именно Ван?

Этот город не случайно стал "завтрачной столицей" Турции. Он находится в сердце региона, где производят молоко, сыр и йогурт, а его выгодное расположение на древнем Шёлковом пути сделало его идеальным местом для отдыха путешественников — и их утренних трапез.

Завтрак на 20 блюд

Типичный завтрак в Ване — это кахвалты на стероидах: 20 и более угощений, от томатов и оливок до мёда, джемов, сыров, острой колбасы и яиц.

Всё это подаётся с чаем или крепким турецким кофе. Попробовать это можно в "салонах для завтрака" по всему городу — особенно популярны Matbah-ı Van и Sütçü Kenan Kahvaltı Salonu Van, который начинает работу уже в 5 утра.

Целая улица в Ване — Kahvaltıcılar Çarşısı - посвящена завтракам. Здесь каждый ресторан соревнуется в щедрости, качестве продуктов и традиционности подачи.

После завтрака — к достопримечательностям

Ван не только вкусен, но и красив. Прогуляйтесь по крепости Ван — вход стоит всего около $2,5, или прокатитесь на остров Акдамар, чтобы увидеть армянскую церковь Святого Креста (поездка обойдётся примерно в $145).

Как добраться и где остановиться

До города удобно долететь внутренними рейсами из Стамбула — полёт занимает около двух часов. Аэропорт Ван Ферит Мелен находится всего в нескольких километрах от центра.

Гостиницы вроде Roccia Downtown Hotel или Van Life Hotel расположены в шаговой доступности от ресторанов.

А если вы в Стамбуле?

Даже не выезжая за пределы мегаполиса, можно попробовать "ванский завтрак" — отправляйтесь в Van Kahvaltı Evi недалеко от площади Таксим. Там вы получите тот же вкус Востока, не покидая город.

Уточнения

Ван — город в Турции, одна из исторических столиц Армении, провинция в Турции.

