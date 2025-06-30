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Удобно, но опасно: поза в самолёте, которой стоит избегать

2:00
Туризм

Вы можете летать годами и думать, что знаете все тонкости воздушных путешествий. Но даже у опытных пассажиров есть вредные привычки, которые они не замечают. И одна из таких ошибок — то, как вы сидите во время длительного перелёта.

Самолёт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Самолёт

Почему скрещённые ноги — не просто привычка

Да, даже если вам кажется, что так удобно, поза «нога на ногу» может быть опасной — особенно для людей с риском тромбообразования.

По словам главного врача Джейсона Сингха, при скрещивании ног нарушается работа икроножных мышц, замедляется кровоток, и кровь застаивается в венах.

«Это может привести к образованию тромба у людей с предрасположенностью, особенно при генетических нарушениях свёртываемости, приёмe эстрогенов, онкологических заболеваниях или сердечной недостаточности», — поясняет доктор Сингх.

Что делать, чтобы избежать риска?

Самое простое и эффективное — чаще вставать и ходить по салону. Кроме того, имеет значение то, как именно вы сидите:

  • ноги на полу или на подставке,
  • колени согнуты под углом 90 градусов,
  • движение каждые 45 минут,
  • при необходимости — компрессионные чулки.

Этот совет полезен не только тем, у кого есть риск тромбоза, но и тем, кто хочет избежать отёков и чувства тяжести в ногах после перелёта.

Самая опасная поза

Если вы не можете обойтись без скрещивания ног, запомните: хуже всего — поза в форме цифры «четыре», когда лодыжка лежит на колене.

Именно она сильнее всего сдавливает сосуды и провоцирует застой крови. Альтернатива? Скрещивайте ноги у щиколоток — это безопаснее.

Простой совет, который может сыграть важную роль в вашем здоровье во время долгого перелёта. Даже если кажется, что «удобно», лучше иногда изменить привычку — во имя безопасности.

Уточнения

Тромбо́з (новолат. thrombōsis "свёртывание" ← др.-греч. θρόμβος "сгусток") — процесс прижизненного формирования внутри кровеносных сосудов свёртков крови (тромбов), препятствующих свободному току крови. Тромбоз может быть как защитным механизмом организма, так и патологическим процессом.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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