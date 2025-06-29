Австралия вне категорий: уникальная страна между океанами и классификациями

Австралия - это не просто страна на краю света. Это мир в себе: просторный, яркий, экзотичный. Его прибрежные пейзажи, необъятные пустыни, бирюзовые лагуны и мечтательные острова делают Австралию одновременно знакомой и инопланетной.
Но несмотря на размеры и удалённость, у страны остаётся один географический парадокс: считается ли Австралия островом?
Австралия занимает почти 3 миллиона квадратных миль — больше любой другой островной территории в мире, но меньше таких континентов, как Северная Америка.
По этой причине она не попадает в традиционную категорию "остров", несмотря на то, что полностью окружена водой.
Официальный правительственный сайт называет Австралию "островным континентом" — уникальным явлением, не входящим в состав ни одного материка.
Это определение подчёркивает её изолированность, которая повлияла не только на географию, но и на флору, фауну, культуру и климат региона.
Австралию окружает более 8200 островов. Каждый из них — это отдельный микромир: от пышных тропических пейзажей до суровых отдалённых уголков. В их числе:
Многие из них идеально подходят для отдыха и дайвинга, в том числе у берегов Большого Барьерного рифа.
Австралия удивительна тем, что куда бы вы ни отправились — на материк или острова, — везде найдётся что-то по-настоящему особенное. Это может быть сверкающий пляж, коралловый риф, тропический лес или безмолвная пустыня.
Каждое новое место — это часть единой мозаики, в которой Австралия предстает как одновременно остров и континент, единая и многоликая.
Содру́жество Австра́лии (англ. Commonwealth of Australia,) — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов. Столица — Канберра.
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