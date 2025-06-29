Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Машина сама приехала в руки покупателя: Tesla на автопилоте добралась до владельца
Первая кровь: Хачанов нанес поражение Джоковичу перед Уимблдоном – тревожный звонок для серба?
Жизнь в Бухаресте: как румынская столица покоряет экспатов своей доступностью
Центробанк прикрыл лазейку — теперь кредит под машину получить труднее
Эти документы нельзя показывать ГАИ: что вы не обязаны предъявлять при остановке
Полина Гагарина вспомнила о травматичном опыте: как Фабрика звёзд чуть не пошатнула её психику
Честно о красках для волос: стоит ли переплачивать за премиум-сегмент
Запах, от которого ваша собака без ума — его источник прямо у вас дома
Из речи миссис Деспард вытекало, что английские рабочие могут только завидовать своим русским товарищам… — писала газета Последние новости 30 июня 1931 года

Австралия вне категорий: уникальная страна между океанами и классификациями

2:06
Туризм

Австралия - это не просто страна на краю света. Это мир в себе: просторный, яркий, экзотичный. Его прибрежные пейзажи, необъятные пустыни, бирюзовые лагуны и мечтательные острова делают Австралию одновременно знакомой и инопланетной.

Сиднейская гавань
Фото: commons.wikimedia.org by Arran Bee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сиднейская гавань

Но несмотря на размеры и удалённость, у страны остаётся один географический парадокс: считается ли Австралия островом?

Континент, но остров

Австралия занимает почти 3 миллиона квадратных миль — больше любой другой островной территории в мире, но меньше таких континентов, как Северная Америка.

По этой причине она не попадает в традиционную категорию "остров", несмотря на то, что полностью окружена водой.

Официальный правительственный сайт называет Австралию "островным континентом" — уникальным явлением, не входящим в состав ни одного материка.

Это определение подчёркивает её изолированность, которая повлияла не только на географию, но и на флору, фауну, культуру и климат региона.

8000+ островов вокруг

Австралию окружает более 8200 островов. Каждый из них — это отдельный микромир: от пышных тропических пейзажей до суровых отдалённых уголков. В их числе:

  • Острова Уитсанди у побережья Квинсленда,
  • Тасмания, знаменитая своей природной дикостью,
  • Норфолк и Кокосовые (Килинг) острова — жемчужины белоснежных пляжей и рифов.

Многие из них идеально подходят для отдыха и дайвинга, в том числе у берегов Большого Барьерного рифа.

Пейзажи, которые не повторяются

Австралия удивительна тем, что куда бы вы ни отправились — на материк или острова, — везде найдётся что-то по-настоящему особенное. Это может быть сверкающий пляж, коралловый риф, тропический лес или безмолвная пустыня.

Каждое новое место — это часть единой мозаики, в которой Австралия предстает как одновременно остров и континент, единая и многоликая.

Уточнения

Содру́жество Австра́лии (англ. Commonwealth of Australia,) — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов. Столица — Канберра.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Домашние животные
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь Аудио 
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла
Авто
Щуп не врёт: как правильно определять уровень масла Аудио 
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги
Шоу-бизнес
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги Аудио 
Популярное
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta

Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.

Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Невеста из Венеции: Лорен Санчес Безос раскрыла детали своей сказочной свадьбы
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Ледяной гигант на краю Солнечной системы: появились новые данные о комете диаметром 217 км
Ледяной гигант на краю Солнечной системы: появились новые данные о комете диаметром 217 км
Последние материалы
Устали от отёков и давления? Проверьте этот коварный ингредиент
Кто станет королём клубного футбола? Всё решится на турнире в США
BitBox02 Nova: кошелёк, который изменит ваше представление о безопасности криптовалют
Минута на холостом ходу: опытные водители никогда не спешат
Австралия вне категорий: уникальная страна между океанами и классификациями
Откройте правду о сыре: как он влияет на ваши сновидения и настроение
Всё прекрасно, но есть одно но: SHAMAN признался, почему не спешит делать предложение Мизулиной
Пёс крутится, копает и наклоняет голову — и всё это не просто так
Косметика, которая работает и не разоряет: пять бюджетных брендов, достойных вашего внимания
30 июня: Тунгусский метеорит, ГКО и культ личности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.