Австралия вне категорий: уникальная страна между океанами и классификациями

2:06 Your browser does not support the audio element. Туризм

Австралия - это не просто страна на краю света. Это мир в себе: просторный, яркий, экзотичный. Его прибрежные пейзажи, необъятные пустыни, бирюзовые лагуны и мечтательные острова делают Австралию одновременно знакомой и инопланетной.

Фото: commons.wikimedia.org by Arran Bee, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сиднейская гавань

Но несмотря на размеры и удалённость, у страны остаётся один географический парадокс: считается ли Австралия островом?

Континент, но остров

Австралия занимает почти 3 миллиона квадратных миль — больше любой другой островной территории в мире, но меньше таких континентов, как Северная Америка.

По этой причине она не попадает в традиционную категорию "остров", несмотря на то, что полностью окружена водой.

Официальный правительственный сайт называет Австралию "островным континентом" — уникальным явлением, не входящим в состав ни одного материка.

Это определение подчёркивает её изолированность, которая повлияла не только на географию, но и на флору, фауну, культуру и климат региона.

8000+ островов вокруг

Австралию окружает более 8200 островов. Каждый из них — это отдельный микромир: от пышных тропических пейзажей до суровых отдалённых уголков. В их числе:

Острова Уитсанди у побережья Квинсленда,

Тасмания, знаменитая своей природной дикостью,

Норфолк и Кокосовые (Килинг) острова — жемчужины белоснежных пляжей и рифов.

Многие из них идеально подходят для отдыха и дайвинга, в том числе у берегов Большого Барьерного рифа.

Пейзажи, которые не повторяются

Австралия удивительна тем, что куда бы вы ни отправились — на материк или острова, — везде найдётся что-то по-настоящему особенное. Это может быть сверкающий пляж, коралловый риф, тропический лес или безмолвная пустыня.

Каждое новое место — это часть единой мозаики, в которой Австралия предстает как одновременно остров и континент, единая и многоликая.

Уточнения

Содру́жество Австра́лии (англ. Commonwealth of Australia,) — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов. Столица — Канберра.

