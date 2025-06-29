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Неожиданный сюрприз на посадочном: эти четыре буквы могут задержать вас в аэропорту

2:11
Туризм

Если вы увидели на посадочном талоне четыре буквы SSSS — будьте готовы к дополнительному досмотру. Это не ошибка, а сокращение от Secondary Security Screening Selection — "вторичный отбор для проверки безопасности". Такая отметка означает, что ваш путь через службу безопасности может занять гораздо больше времени, чем обычно.

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Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Почему вы попали в список?

Чаще всего это — случайный выбор, связанный с ужесточением мер после событий 11 сентября.

Но бывают и другие причины: совпадение имени с кем-то из списка наблюдения, необычный маршрут или, возможно, ваш профиль вызвал подозрение у системы безопасности.

"Вы не нарушили закон, это не обвинение — просто часть процедуры", — напоминают представители TSA.

Как узнать об этом заранее?

Есть пара признаков:

  • При регистрации вы не сможете получить мобильный посадочный талон — его нужно будет распечатать на стойке.
  • Онлайн-регистрация может выдать ошибку.
    Если заметили это — запланируйте дополнительное время в аэропорту.

Что происходит на контроле?

Вас пригласят в отдельную зону. Ожидайте следующее:

  • тщательный досмотр ручной клади,
  • возможный ручной осмотр багажа и даже запечатанных упаковок,
  • проверка на наличие следов взрывчатых веществ.

Личный досмотр также будет строже: попросят снять обувь, вынуть все из карманов, могут использовать портативные устройства для проверки.

Сколько это займет?

Дополнительная проверка может длиться до 30-45 минут. Поэтому приходите в аэропорт заранее, особенно если рейс ранний или международный.

Как подготовиться

  • Не кладите в багаж запрещённые предметы.
  • Держите электронику и жидкости в легко доступных местах.
  • Сохраняйте спокойствие и сотрудничайте с сотрудниками TSA — это ускорит процесс.

Помните: SSSS — это не клеймо, а часть глобального протокола безопасности. Если вы знаете, чего ожидать, поездка начнётся без лишнего стресса.

Уточнения

TSA (от англ. Transportation Security Administration) — Администрация транспортной безопасности (США).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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