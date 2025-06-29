Неожиданный сюрприз на посадочном: эти четыре буквы могут задержать вас в аэропорту

Если вы увидели на посадочном талоне четыре буквы SSSS — будьте готовы к дополнительному досмотру. Это не ошибка, а сокращение от Secondary Security Screening Selection — "вторичный отбор для проверки безопасности". Такая отметка означает, что ваш путь через службу безопасности может занять гораздо больше времени, чем обычно.
Чаще всего это — случайный выбор, связанный с ужесточением мер после событий 11 сентября.
Но бывают и другие причины: совпадение имени с кем-то из списка наблюдения, необычный маршрут или, возможно, ваш профиль вызвал подозрение у системы безопасности.
"Вы не нарушили закон, это не обвинение — просто часть процедуры", — напоминают представители TSA.
Есть пара признаков:
Вас пригласят в отдельную зону. Ожидайте следующее:
Личный досмотр также будет строже: попросят снять обувь, вынуть все из карманов, могут использовать портативные устройства для проверки.
Дополнительная проверка может длиться до 30-45 минут. Поэтому приходите в аэропорт заранее, особенно если рейс ранний или международный.
Помните: SSSS — это не клеймо, а часть глобального протокола безопасности. Если вы знаете, чего ожидать, поездка начнётся без лишнего стресса.
TSA (от англ. Transportation Security Administration) — Администрация транспортной безопасности (США).
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