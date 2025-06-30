Непопулярные, но безумно красивые места, которые стоит посетить: список от бывалого путешественника

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Заядлый путешественник, объездивший пол-Европы, раскрыл свои любимые, но незаслуженно обделённые вниманием направления. Его список, опубликованный в социальных сетях, привлёк внимание британского издания Daily Mail.

Фото: flickr.com by Jean-Pierre Dalbéra, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Любляна

В топе рейтинга, составленного мужчиной, оказалась Любляна. Он назвал столицу Словении настоящей находкой, подчеркнув её чистоту и безопасность. Второе место досталось черногорскому Тивату, городу на побережье, богатому на интересные места. Замыкает тройку лидеров словенский Блед, который путешественник охарактеризовал как одно из самых умиротворяющих мест на планете.

В перечень, составленный путешественником, также вошли албанский Ксамил, французский Анси, расположенный в Альпах, и Мостар, город в Боснии и Герцеговине.

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

