Непопулярные, но безумно красивые места, которые стоит посетить: список от бывалого путешественника

Заядлый путешественник, объездивший пол-Европы, раскрыл свои любимые, но незаслуженно обделённые вниманием направления. Его список, опубликованный в социальных сетях, привлёк внимание британского издания Daily Mail.
В топе рейтинга, составленного мужчиной, оказалась Любляна. Он назвал столицу Словении настоящей находкой, подчеркнув её чистоту и безопасность. Второе место досталось черногорскому Тивату, городу на побережье, богатому на интересные места. Замыкает тройку лидеров словенский Блед, который путешественник охарактеризовал как одно из самых умиротворяющих мест на планете.
В перечень, составленный путешественником, также вошли албанский Ксамил, французский Анси, расположенный в Альпах, и Мостар, город в Боснии и Герцеговине.
Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².
Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.