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Диснейленд празднует юбилей: какие сюрпризы ждут гостей и какие аттракционы будут недоступны этим летом

1:25
Туризм

Этим летом исполняется 70 лет со дня основания Диснейленда, и, хотя это прекрасный повод для поездки, важно учитывать, что некоторые аттракционы будут недоступны.

Диснейленд
Фото: flickr.com by Cory Doctorow, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Диснейленд

17 июля, в день официальной годовщины парка в Анахайме, штат Калифорния, состоится премьера нового представления под названием "Уолт Дисней — волшебная жизнь".

Тем не менее, по информации Orange County Register, аттракцион Pixar Pal-A-Round и симулятор Star Tours в Tomorrowland будут временно приостановлены для проведения плановых работ.

В июле временно прекратят работу еще четыре объекта. Тропа Redwood Creek Challenge Trail и лодки Storybook Land Canal будут недоступны с 21 июля, а их открытие запланировано на август.

Аттракцион DCA Incredicoaster закроется на ремонт 28 июля. В этот же день на неопределенный срок прекратит работу цирк Кейси-младшего.

Но не стоит расстраиваться, если вы планируете посетить Диснейленд в ближайшее время. До 14 августа действуют специальные цены на билеты для семей в честь юбилея парка.

Сейчас можно приобрести четырехдневный абонемент по цене 100 долларов в день или трёхдневный абонемент по цене 120 долларов в день, пишет nypost.

Уточнения

Аттракцио́н (фр. attraction — притягивающий) — сооружение или устройство, созданное для развлечений. Обычно устанавливается в местах, предназначенных для коллективного отдыха (парки, развлекательные центры, игровые площадки).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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