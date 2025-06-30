Диснейленд празднует юбилей: какие сюрпризы ждут гостей и какие аттракционы будут недоступны этим летом

Этим летом исполняется 70 лет со дня основания Диснейленда, и, хотя это прекрасный повод для поездки, важно учитывать, что некоторые аттракционы будут недоступны.
17 июля, в день официальной годовщины парка в Анахайме, штат Калифорния, состоится премьера нового представления под названием "Уолт Дисней — волшебная жизнь".
Тем не менее, по информации Orange County Register, аттракцион Pixar Pal-A-Round и симулятор Star Tours в Tomorrowland будут временно приостановлены для проведения плановых работ.
В июле временно прекратят работу еще четыре объекта. Тропа Redwood Creek Challenge Trail и лодки Storybook Land Canal будут недоступны с 21 июля, а их открытие запланировано на август.
Аттракцион DCA Incredicoaster закроется на ремонт 28 июля. В этот же день на неопределенный срок прекратит работу цирк Кейси-младшего.
Но не стоит расстраиваться, если вы планируете посетить Диснейленд в ближайшее время. До 14 августа действуют специальные цены на билеты для семей в честь юбилея парка.
Сейчас можно приобрести четырехдневный абонемент по цене 100 долларов в день или трёхдневный абонемент по цене 120 долларов в день, пишет nypost.
Аттракцио́н (фр. attraction — притягивающий) — сооружение или устройство, созданное для развлечений. Обычно устанавливается в местах, предназначенных для коллективного отдыха (парки, развлекательные центры, игровые площадки).
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