Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Видеорегистратор и обзор водителя: как сохранить комфорт и обеспечить максимальную безопасность
Один стакан — и вредители в панике: как простое народное средство спасает малину от гибели
Она больше не видит вас, но вы можете помочь: как распознать слепоту у кошки по поведению
Этот торт сводит с ума: секрет идеального десерта раскрыт — и он проще, чем вы могли представить
Трамп раскрыл детали сделки по TikTok: кто эти очень-очень богатые люди?
Такого никто не ожидал: старые сенокосы стали эталоном плодородия
Ошибка при выборе окон обернется холодом в спальне — вот как избежать
Не начинайте тренировку, пока не узнаете это про анаэробные нагрузки
Одна вещь — десятки образов: как носить кимоно и выглядеть дорого и расслабленно

Курортный обман: почему оплата наличными — плохая идея для арендаторов

1:53
Туризм

Летний сезон на курортах привлекает множество туристов, однако не все арендодатели действуют честно. Некоторые из них предлагают жильё, требуя оплату наличными без выдачи чеков, что позволяет им избежать ответственности в случае возникновения проблем.

Терраса
Фото: commons.wikimedia.org by Светлана Глазкина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Терраса

Туристы, которые не знают определённых тонкостей и моментов, на которые нужно обязательно обращать внимание при заключении сделки, рискуют тем, что в один "прекрасный" момент их могут просто выселить из дома, не вернув при этом ни копейки.

Многие отдыхающие предпочитают снимать апартаменты в жилых комплексах, а не в отелях. Обычно процесс бронирования начинается на сайте, где клиент вносит предоплату. Дальнейшее общение часто происходит через мессенджеры, где организатор, а не сам владелец, обсуждает детали приезда и оплаты.

Ключевой момент, на который стоит обратить внимание, — это окончательный расчёт на месте. В таких ситуациях арендаторы могут столкнуться с просьбами отказаться от официальной оплаты или вообще не получить такой возможности. Арендодатели могут использовать различные уловки, например, ссылаться на сбои в банковских системах или другие бытовые проблемы, чтобы убедить клиентов заплатить наличными.

Ещё одной распространённой схемой является предложение выдать чек от самозанятого, но только при условии наличной оплаты. Это ставит арендаторов в уязвимое положение, так как они фактически лишаются возможности защитить свои права в случае возникновения споров. Непредвиденные ситуации, такие как выселение, поломка оборудования или споры по залогу, могут оставить арендаторов без договора и подтверждения оплаты, что значительно усложняет их положение. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточнения

Нали́чные де́ньги нали́чность, в противоположность безналичным деньгам — валюта одной из стран в каком-либо физическом представлении (обычно купюры; реже монеты) у конкретного физического или юридического лица для платежей за покупаемые товары и услуги.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Авто
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства Аудио 
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Красота и стиль
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру Аудио 
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Газ
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2" Аудио 
Популярное
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta

Lada Vesta всё чаще оказывается на перепродаже сразу после обкатки. Причины — от высокой цены до неожиданных глюков электроники.

Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Последние материалы
Одна вещь — десятки образов: как носить кимоно и выглядеть дорого и расслабленно
Соль, ветер и жара делают волосы как мочалку — но есть простой спрей, который спасает ситуацию
Всего одна сковорода — и пирог из капусты выходит сочным, с корочкой и ароматной начинкой
Редкоземельный тупик: как Китай ставит Европу и США на технологическое колено
Александр Петров признался жене в любви в день её рождения: эти слова способны растрогать даже самых чёрствых
Шумоизоляция авто и её влияние на управляемость: не всё так хорошо, как кажется на первый взгляд
Берёте кошку на руки? Тогда запомните эти ошибки, чтобы не остаться с царапинами и без доверия
Это важнее, чем наследственность: что продлевает жизнь на десятилетия
На глубине 1500 метров — тайна, от которой мурашки: вулкан оказался инкубатором гигантских существ
На грядку — вместо помойки: простой трюк с мусором экономит время, силы и деньги
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.