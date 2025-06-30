Курортный обман: почему оплата наличными — плохая идея для арендаторов

Летний сезон на курортах привлекает множество туристов, однако не все арендодатели действуют честно. Некоторые из них предлагают жильё, требуя оплату наличными без выдачи чеков, что позволяет им избежать ответственности в случае возникновения проблем.
Туристы, которые не знают определённых тонкостей и моментов, на которые нужно обязательно обращать внимание при заключении сделки, рискуют тем, что в один "прекрасный" момент их могут просто выселить из дома, не вернув при этом ни копейки.
Многие отдыхающие предпочитают снимать апартаменты в жилых комплексах, а не в отелях. Обычно процесс бронирования начинается на сайте, где клиент вносит предоплату. Дальнейшее общение часто происходит через мессенджеры, где организатор, а не сам владелец, обсуждает детали приезда и оплаты.
Ключевой момент, на который стоит обратить внимание, — это окончательный расчёт на месте. В таких ситуациях арендаторы могут столкнуться с просьбами отказаться от официальной оплаты или вообще не получить такой возможности. Арендодатели могут использовать различные уловки, например, ссылаться на сбои в банковских системах или другие бытовые проблемы, чтобы убедить клиентов заплатить наличными.
Ещё одной распространённой схемой является предложение выдать чек от самозанятого, но только при условии наличной оплаты. Это ставит арендаторов в уязвимое положение, так как они фактически лишаются возможности защитить свои права в случае возникновения споров. Непредвиденные ситуации, такие как выселение, поломка оборудования или споры по залогу, могут оставить арендаторов без договора и подтверждения оплаты, что значительно усложняет их положение. Об этом сообщает РИА Новости.
Нали́чные де́ньги нали́чность, в противоположность безналичным деньгам — валюта одной из стран в каком-либо физическом представлении (обычно купюры; реже монеты) у конкретного физического или юридического лица для платежей за покупаемые товары и услуги.
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