Италия теряет терпение: новые ограничения для туристов, которые вас удивят

Итальянцы более не испытывают восторга от наплыва туристов. В частности, они устали от американских путешественников, которые нарушают привычный уклад жизни своим неумеренным энтузиазмом.
В Портофино введен запрет на селфи, Венеция ограничила заход крупных круизных лайнеров в порт и ввела плату для однодневных туристов, в Амальфи запрещено движение туристических автобусов, в Риме запрещено сидеть на Испанской лестнице. В Чинкве-Терре за появление в неподобающих шлепанцах взимается штраф в размере 2800 долларов. Во Флоренции местные жители выражали свое недовольство граффити с призывом "Туристы, убирайтесь домой!".
Что же делать любителям Италии в сложившейся ситуации?
Стоит обратить свой взор на восток, в Истрию, хорватский полуостров, который когда-то принадлежал Римской империи на протяжении шести столетий и сохранил поразительное сходство с ней: виноградники, трюфели, итальянские и римские руины. К тому же в Истрии жители не просто ждут гостей, но и активно стараются привлечь их, пишет nypost.
Лайнер (судно) (морской лайнер, океанский лайнер) — судно, совершающее регулярные рейсы.
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