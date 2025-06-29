Италия теряет терпение: новые ограничения для туристов, которые вас удивят

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Итальянцы более не испытывают восторга от наплыва туристов. В частности, они устали от американских путешественников, которые нарушают привычный уклад жизни своим неумеренным энтузиазмом.

Фото: commons.wikimedia.org by Marc Ryckaert, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кьоджа

В Портофино введен запрет на селфи, Венеция ограничила заход крупных круизных лайнеров в порт и ввела плату для однодневных туристов, в Амальфи запрещено движение туристических автобусов, в Риме запрещено сидеть на Испанской лестнице. В Чинкве-Терре за появление в неподобающих шлепанцах взимается штраф в размере 2800 долларов. Во Флоренции местные жители выражали свое недовольство граффити с призывом "Туристы, убирайтесь домой!".

Что же делать любителям Италии в сложившейся ситуации?

Стоит обратить свой взор на восток, в Истрию, хорватский полуостров, который когда-то принадлежал Римской империи на протяжении шести столетий и сохранил поразительное сходство с ней: виноградники, трюфели, итальянские и римские руины. К тому же в Истрии жители не просто ждут гостей, но и активно стараются привлечь их, пишет nypost.

Уточнения

Лайнер (судно) (морской лайнер, океанский лайнер) — судно, совершающее регулярные рейсы.

