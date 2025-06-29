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Жизнь в Бухаресте: как румынская столица покоряет экспатов своей доступностью

2:04
Туризм

Одна из притягательных сторон жизни в Бухаресте (Румыния) для экспатов заключается в том, что даже с учетом инфляции, сравнительно низкие цены позволяют им наслаждаться более высоким уровнем жизни, чем у себя дома.

Бухарест
Фото: ru.wikipedia.org by Madalin Pentelie is licensed under Free More info
Бухарест

В 2003 году британка Дебби Стоу, героиня истории, после окончания университета много путешествовала. Одновременно девушка искала себе работу. Наконец после одного из собеседований Стоу устроилась работать в СМИ в Бухаресте. 

Тогда она арендовала трехкомнатную квартиру площадью 73 квадратных метра в центре Бухареста, всего за 210 фунтов стерлингов (около 23 тыс. руб.) в месяц. Квартира находилась рядом со старинным парком и рекой Дымбовица, в шаговой доступности от мэрии и оперного театра.

В 2011 году Дебби и её партнер выкупили эту квартиру у арендодателя за 82 000 фунтов стерлингов (около 9 млн руб.). Для сравнения, аналогичная квартира в центре Лондона обошлась бы минимум в 500 000 фунтов стерлингов (около 54 млн руб.), а в некоторых районах и вдвое дороже.

Зарплаты в Румынии значительно выросли после вступления страны в ЕС в 2007 году, что, в свою очередь, повлекло за собой рост цен. Сегодня аналогичная квартира сдавалась бы примерно за 700 фунтов стерлингов (около 76 тыс. руб.), а продавалась бы примерно за 140 000 фунтов стерлингов (более 15 млн руб.).

Дебби поделилась своими опасениями, что ни за что не рискнула бы прогуляться в британском парке с наступлением темноты, тем более с детьми. Ее пугают молодежные компании, которые украдкой там распивают алкоголь и курят марихуану. При этом, она отмечает, что все иностранцы в Румынии, с которыми она общается, утверждают, что Бухарест безопасен, пишет Daily Mail.

Уточнения

Экспа́т (англ. expat сокр. от expatriate, происходит от лат. ex patria «вне родины») — сленговое название для иностранных специалистов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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