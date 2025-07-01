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Эти мелочи в чемодане могут закончиться допросом: вот за что туристов штрафуют чаще всего

2:49
Туризм

Международная граница — это не просто формальность, а линия, за которой действуют другие правила. И даже если в рюкзаке только пара ракушек и банок пива, у таможни может быть совсем другое мнение. Незнание нюансов оборачивается изъятиями, штрафами и испорченными планами.

таможенники, США
Фото: commons.wikimedia by U.S. Department of Defense Current Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
таможенники, США

Опасные сувениры: почему нельзя везти ракушки и кораллы

Романтичные безделушки вроде засушенных цветов, кораллов, семян, фигурок из кости или меха — частые спутники отпускников. Но во многих странах их вывоз или ввоз строго запрещён: речь идёт об объектах, охраняемых законом из-за экологической уязвимости регионов.

Особенно внимательны к таким предметам таможенники в странах Индийского океана, Африки, Латинской Америки. Один "невинный" сувенир — и отпуск заканчивается в комнате досмотра.

Сигареты и алкоголь: не думайте, что вас не проверят

Пачка сигарет сверх нормы или пара лишних литров алкоголя — и вы уже нарушаете "беспошлинный лимит". Квоты на табак и алкоголь строги, особенно в странах Евросоюза. Пограничники оснащены сканерами и легко выявляют нарушения.

Штрафы — от десятков до сотен евро. А кто-то просто теряет багаж навсегда: изъятые вещи не возвращают.

Машина дешевле? Только на бумаге

Покупка авто за границей кажется выгодной, пока не начнёшь считать. Таможенные пошлины, техосмотр, сертификация, экосборы, адаптация — в итоге "дешёвая" машина становится золотой. А при ошибках в оформлении документов можно и вовсе остаться без неё.

Наличные, техника, билеты: всё нужно декларировать

10 000 евро наличными, драгоценности, техника, дроны, фотоаппараты, профессиональные инструменты — всё это может подлежать обязательному декларированию. Причём проверяют не только в аэропорту — ждут на вокзалах, трассах и в морских портах.

Даже неучтённый проездной или билет, купленный за границей со скидкой, может попасть под категорию финансового нарушения.

И помните: никакие частные чеки от продавцов не заменят официальных экспортных документов. Только государственные органы могут выдать сертификаты, признанные на границе.

Уточнения

Тамо́жня — государственный орган, обеспечивающий порядок перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств, вещей и иных предметов, применение таможенных процедур и взимание таможенных платежей, производящий таможенный контроль и таможенное оформление.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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