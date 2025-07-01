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Лучший маршрут по Северному Кавказу: 10 дней, 10 регионов и максимум впечатлений

3:48
Туризм

Поездки по Кавказу на автомобиле больше не ассоциируются с риском — наоборот, всё больше путешественников выбирают это направление для своих автотуров.

автодом
Фото: auto.ru is licensed under Free More info
автодом

Глава Ассоциации караванинга Сергей Лобарев в интервью утверждает: Кавказ — безопасен и удивительно доброжелателен. По его словам, в одном из путешествий через Дагестан его семью не только угостили ужином в горном селе, но и проводили до трассы с искренним участием. Такое отношение, по мнению эксперта, типично для большинства регионов Северного Кавказа.

За последние пять лет интерес к автотуризму в этом регионе вырос в разы. Особой популярностью пользуются маршруты по Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Дагестану и Кабардино-Балкарии. Однако рост спроса не везде успевает за развитием инфраструктуры. Особенно это заметно в удалённых и высокогорных районах, где сервис и доступность услуг всё ещё ограничены.

Тем не менее преимущества автопутешествий очевидны. Это свобода в маршруте, возможность добраться до труднодоступных мест, экономия по сравнению с перелётами и трансферами. А главное — никаких ограничений по количеству багажа и спонтанным остановкам у понравившихся видов.

Но перед тем как отправиться в путь, нужно учесть нюансы передвижения по Кавказу. Горные серпантины, узкие перевалы, непредсказуемая погода и редкие заправки — всё это требует подготовки. Не стоит выезжать на грунтовки в тёмное время суток, а в регионах вроде Чечни и Дагестана необходимо соблюдать уважение к местным традициям и одеваются соответственно.

Качество дорог разнится: федеральные трассы в хорошем состоянии, тогда как на региональных маршрутах возможны выбоины, отсутствующие ограждения и узкие участки. Лучше всего подойдёт внедорожник, но и на обычной легковушке можно проехать при условии тщательного планирования.

Хетчбек на Кавказе — допустим, но с ограничениями. Лучше избегать высокогорных участков и пересечённой местности. Для поездок по экстремальным маршрутам разумнее арендовать кроссовер или внедорожник.

Подготовка автомобиля — ключ к безопасной поездке. Проверьте техсостояние, запаситесь всесезонной резиной, антифризом, аптечкой, буксировочным тросом, запаской и обязательно установите офлайн-карты. Стандартная страховка действует на дорогах общего пользования, но не покрывает происшествия на неофициальных маршрутах.

Караванинг на Кавказе только начинает развиваться, но спрос растёт. В 2024 году аренда автодомов увеличилась на 25%, а популярные кемпинги, такие как "Горная деревня", "Даргавс" и "Прикаспий", активно принимают гостей. Автодом позволяет сэкономить на отелях, ночевать у озёр, в горах или на равнине, оставаясь в комфорте и безопасности.

Для желающих увидеть максимум Кавказа за одну поездку Лобарев рекомендует маршрут "Большое Кавказское кольцо" на 10 дней:
Минеральные Воды — Домбай — Кисловодск — Архыз — Владикавказ — Даргавс — Грозный — Гуниб — Дербент — Махачкала. Это путешествие объединяет природу, историю, национальные кухни и незабываемый опыт горного вождения.

Такой маршрут требует подготовки, но подарит уникальные впечатления и глубокое погружение в кавказскую культуру. А главное — разрушит миф о том, что на Кавказ на машине ехать небезопасно.

Уточнения

Караванинг (от англ. caravaning, синоним: эрвинг, RVing — производный глагол от англ. recriational vehicle) — изначально конный, а ныне почти исключительно автомобильный туризм, путешествие с проживанием в автодомах или автоприцепах.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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