Park Hyatt возвращается в Йоханнесбург: роскошный отель с 31 уникальным номером

С 1 июля 2025 года на гостиничной карте Йоханнесбурга вновь появится громкое имя — Park Hyatt. Роскошный отель, занявший здание бывшего отеля Winston в районе Роузбанк, станет самым компактным представителем бренда: всего 31 номер, но каждый из них продуман до мелочей и выполнен с вниманием к деталям.

Фото: commons.wikimedia by South African Tourism is licensed under Flickr Йоханнесбург, Гаутенг, Южная Африка

Переименование и официальное открытие отеля происходят после более чем двухлетней задержки, вызванной бюрократическими, логистическими и, возможно, финансовыми факторами. Тем не менее, основная часть реконструкции была завершена ещё давно, и теперь отель готов принять гостей.

Это не первый опыт Park Hyatt в Йоханнесбурге: бренд уже присутствовал здесь ранее, но в 2007 году прежний отель был переименован в Hyatt Regency. Новый проект стал попыткой вернуть прежнюю изысканность, но уже в новом формате — более камерном, утончённом и архитектурно выверенном. За редизайн отвечает признанная студия Yabu Pushelberg, сумевшая объединить международный стиль с колоритом Южной Африки. В интерьерах использованы элементы ручной работы местных мастеров, что придаёт особую атмосферу и уникальность каждому помещению.

Отель предлагает две категории стандартных номеров и четыре категории люксов, включая роскошный "Winston Suite". Каждый номер оснащён кроватями размера king-size, современными рабочими зонами и продуманной акустикой. На территории отеля работают ресторан и бар, а также конференц-зал вместимостью до 60 человек. В будущем планируется открытие спа-центра, что сделает отель привлекательным как для деловых путешественников, так и для ценителей уединённого отдыха.

С точки зрения тарифов Park Hyatt Johannesburg попадает в 6 категорию программы лояльности World of Hyatt. Бесплатное проживание в стандартном номере обойдётся в 21 000–29 000 баллов, а ночь в стандартном люксе — в 36 000–44 000 баллов. Если бронировать за наличные, цены начинаются от 500 долларов США за ночь, что подтверждает высокий статус объекта.

Несмотря на некоторое разочарование автора по поводу смены названия с Winston на Park Hyatt, финальный результат вызывает уважение. Бутик-отель получился элегантным, утончённым и, возможно, станет лучшим выбором для ценителей приватной роскоши в Йоханнесбурге. Он представляет собой новый формат южноафриканского гостеприимства — стильный, локальный, и в то же время соответствующий всем ожиданиям клиентов премиум-сегмента.

Уточнения

Hyatt Hotels Corporation — американская компания, управляющая сетями отелей высшего класса. Штаб-квартира — в Чикаго.



Бутик-отель (англ. boutique hotel) — вид отелей, первоначально появившихся в Северной Америке и Великобритании; представляет собой небольшой отель (обычно от 10 до 100 номеров) с уникальным оформлением каждого из номеров.

