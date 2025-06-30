Подвинься, Сен-Тропе: Северная Корея запускает мегакурорт Вонсан-Кальма

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С 1 июля 2025 года Северная Корея откроет для посещения свой крупнейший приморский курорт — Вонсан-Кальма в провинции Канвондо. Комплекс, занимающий внушительную территорию в 605 акров, раскинулся вдоль пляжной линии протяжённостью 3,5 мили.

Фото: commons.wikimedia by David Stanley from Nanaimo, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ курорт Вонсан, Северная Корея

Туристам — пока исключительно местным — обещают тысячи гостиничных номеров, парк развлечений, магазины и зоны для отдыха. Власти КНДР позиционируют курорт как символ модернизации и новый стандарт внутреннего туризма.

Проект Вонсан-Кальма стартовал ещё в 2018 году с амбициозными планами, но уже через два года работы были приостановлены из-за пандемии. Возобновление строительства состоялось в 2023 году, когда лидер страны Ким Чен Ын направил значительные ресурсы на завершение комплекса. Курорт откроется с шестилетней задержкой — изначально запуск был запланирован на 2019 год.

На начальном этапе Вонсан-Кальма будет доступен только для граждан Северной Кореи, однако в будущем планируется пригласить туристов из дружественных государств, в первую очередь — из России и Китая. Тем не менее остаются вопросы о том, насколько свободно иностранные гости смогут перемещаться по курортной зоне и ближайшим районам. Туризм в КНДР, как известно, строго регулируется и редко допускает самостоятельное передвижение.

Северная Корея уже имела опыт реализации мегапроектов с неопределённой судьбой. Самый известный пример — отель "Рюген" в Пхеньяне: несмотря на десятилетия строительства, он так и не был полностью введён в эксплуатацию. В случае с Вонсан-Кальма власти уверяют, что комплекс будет функционировать полноценно, хотя некоторые эксперты относятся к этому с долей скепсиса.

Кроме того, остаётся множество неясностей. В частности, действительно ли завершено строительство всех объектов? Реальны ли заявленные 20 000 гостиничных номеров? Какова готовность инфраструктуры к приёму даже внутреннего туриста, не говоря уже об иностранцах? Не менее актуален и вопрос: будут ли россияне и китайцы приезжать на отдых или это станет разовой акцией — больше из любопытства, чем из желания провести отпуск?

Таким образом, открытие Вонсан-Кальма можно рассматривать как очередной эксперимент КНДР по улучшению имиджа страны и стимулированию экономики. Однако, как и в случае с другими северокорейскими проектами, между официальными заявлениями и реальностью может лежать немалый разрыв. Курорт уже стал объектом обсуждений и сравнений, и его успех будет зависеть не только от архитектурных масштабов, но и от реальной открытости и устойчивости к внешним и внутренним вызовам.

Уточнения

Канвондо́ — во время правления династии Чосон одна из восьми провинций Кореи. Была сформирована в 1395 году, получив имя от первых букв своих главных городов — Каннына и Вонджу.



Ким Чен Ын (род. 8 января 1982, Пхеньян, КНДР) — северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР (с 2016 года, переизбран в апреле 2019 года; альтернативное название должности — «Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики»), генеральным секретарём ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), а также высшим руководителем КНДР с 2011 года.

