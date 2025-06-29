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Иран внезапно открыл небо — и вот что это изменило для российских туристов

1:58
Туризм

В небе над Ираном — оживление. Страна возобновила полёты над центральной и частично западной частью своего воздушного пространства, что может значительно повлиять на маршруты многих международных рейсов, включая перелёты из России.

Открытый Иран
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Открытый Иран

"Иран открыл небо для международных транзитных рейсов над центральной и частично западной территорией страны", — сообщил представитель Министерства дорог и городского развития Маджид Ахван.

Самолёты уже в пути

Уже в 18:40 по московскому времени сервис Flightradar24 зафиксировал пролёт нескольких авиалайнеров flydubai над этими районами. Рейсы направлялись из Тбилиси, Антальи, Бодрума и Бухареста в Дубай. А к 19:05 воздушное пространство Ирана использовал рейс JZR 335 авиакомпании Jazeera Airways, летевший из Кувейта в Москву.

Что это значит для туристов

Новость об открытии воздушного пространства может обрадовать российских туристов: рейсы зарубежных авиакомпаний, следующих в Дубай, теперь проходят по более короткому маршруту. Это означает сокращение времени в пути и, возможно, более удобные стыковки.

Быстрые изменения после 26 июня

Иран начал процесс поэтапного открытия неба 26 июня — с восточных районов страны. С этого дня рейсы из России в ОАЭ стали проходить через территорию Ирана. Например:

  • flydubai начала использовать новый маршрут Москва — Дубай.
  • 28 июня по тому же коридору следовали рейсы "Аэрофлота" в Дубай и Абу-Даби из Шереметьево.
  • Самолёты Emirates из Домодедово также перешли на укороченный маршрут.

Результат — заметное сокращение времени полёта, теперь дорога занимает примерно 5 часов.

Уточнения

Dubai Aviation Corporation (араб. مؤسسة دبي للطيران‎), действующая как Flydubai (араб. فلاي دبي‎), — государственная авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов со штаб-квартирой в международном аэропорту Дубай.

"Аэрофло́т" — российская авиакомпания.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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