Иран внезапно открыл небо — и вот что это изменило для российских туристов

В небе над Ираном — оживление. Страна возобновила полёты над центральной и частично западной частью своего воздушного пространства, что может значительно повлиять на маршруты многих международных рейсов, включая перелёты из России.
"Иран открыл небо для международных транзитных рейсов над центральной и частично западной территорией страны", — сообщил представитель Министерства дорог и городского развития Маджид Ахван.
Уже в 18:40 по московскому времени сервис Flightradar24 зафиксировал пролёт нескольких авиалайнеров flydubai над этими районами. Рейсы направлялись из Тбилиси, Антальи, Бодрума и Бухареста в Дубай. А к 19:05 воздушное пространство Ирана использовал рейс JZR 335 авиакомпании Jazeera Airways, летевший из Кувейта в Москву.
Новость об открытии воздушного пространства может обрадовать российских туристов: рейсы зарубежных авиакомпаний, следующих в Дубай, теперь проходят по более короткому маршруту. Это означает сокращение времени в пути и, возможно, более удобные стыковки.
Иран начал процесс поэтапного открытия неба 26 июня — с восточных районов страны. С этого дня рейсы из России в ОАЭ стали проходить через территорию Ирана. Например:
Результат — заметное сокращение времени полёта, теперь дорога занимает примерно 5 часов.
Dubai Aviation Corporation (араб. مؤسسة دبي للطيران), действующая как Flydubai (араб. فلاي دبي), — государственная авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов со штаб-квартирой в международном аэропорту Дубай.
"Аэрофло́т" — российская авиакомпания.
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