Немцы массово отказываются от Турции — причина удивит даже россиян

2:13 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пляжи Турции и Египта этим летом рискуют остаться без привычных гостей. Те самые "заклятые друзья" россиян — немецкие туристы — начали массово отказываться от поездок за границу. Причина проста и пугающе банальна: отпуск стал не по карману.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Туристические траблы

Цены давят на бюджет

Согласно "Анализу немецкого туризма", расходы на отпуск в прошлом году побили все рекорды — в среднем 1544 евро на человека. Такую сумму сегодня готовы потянуть далеко не все, особенно семьи с детьми и люди с невысоким доходом.

"Отпуск становится роскошью не для всех, а рост цен оказывает давление на отдыхающих. В 2025 году немцы со средним и низким доходом будут искать более доступные варианты отдыха", — комментирует ситуацию эксперт по туризму Энн Цичке.

Отказников всё больше

Количество семей, решивших совсем отказаться от отпуска, за два года почти удвоилось. А число тех, кто сознательно урезал свой отпускной бюджет, выросло на четверть. На фоне роста цен немцы переняли старую добрую тактику российских туристов: ждать "горящих" предложений.

"Мы увидим очень хорошие кампании в последнюю минуту этим летом. Отели и авиакомпании снизят цены", — уверена г-жа Цичке.

Кто-то останется дома

Несмотря на финансовое давление, предпочтения немецких туристов практически не изменились. Лидерами остаются Испания, Италия и Турция. Но в этом году каждый третий немец решил провести отпуск… у себя в стране. Причём не просто дома, а в кемпингах и хостелах, которые уже не первый сезон переживают настоящий бум.

"Мы предлагаем полный пансион за 50 евро с человека. Бронирование на лето необходимо за два года вперед", — рассказали в хостеле Burg Stahleck в долине Среднего Рейна.

Пока европейские отели и туроператоры надеются заполнить свои номера за счёт "горящих" акций, всё больше немцев предпочитают сэкономить — и остаться в пределах родной страны.

Уточнения

Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.



О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы.

