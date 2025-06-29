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Алгарве для своих: скрытый город, который не пускает шумных туристов

2:22
Туризм

Португальский Алгарве знаменит своими роскошными пляжами, курортами и солнечными днями. Но мало кто знает о месте, которое почти не тронуло время — маленьком городке Одесейше, где шум волн перекликается с тишиной древних улиц.

Португалия, Алгарве
Фото: commons.wikimedia.org by ML5909, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Португалия, Алгарве

Когда-то это было прибежище хиппи, теперь же — одно из самых недооценённых мест на юге Португалии. Расположенный у реки Сейше, городок будто замер в своём очаровании. Узкие улочки, здания XIV века и дружелюбная атмосфера заставляют задержаться здесь дольше, чем планировалось.

Пляж, где хочется остаться

Всего в трёх километрах от города находится Прайя-де-Одесейше — пляж, который по праву входит в список лучших в стране.

Его защищают скалистые утёсы, он просторный, уединённый и идеально подходит для отдыха с детьми. Вода здесь прозрачная, мелководье безопасное, а тишина — почти лечебная.

"В 2012 году он был признан одним из самых прекрасных пляжей Португалии — и с тех пор ничего не изменилось: он по-прежнему восхищает своей природной простотой".

Здесь можно не только расслабиться под зонтами, но и взять уроки серфинга, арендовать доску или просто собирать ракушки в тёплых лагунах.

Как добраться?

Если вы находитесь в Лагуше, дорога займёт не более часа. Из Лиссабона курсируют экспресс-автобусы Vamus Algarve.

Также можно прилететь в Фару и за 1 час 45 минут доехать на машине. До самого пляжа на общественном транспорте добраться сложно, так что аренда авто — лучший вариант.

Что посмотреть в городе?

Несмотря на свои скромные размеры, Одесейше предлагает не только пляж. Здесь есть рестораны, отели и даже знаменитая ветряная мельница 1898 года, которая до сих пор перемалывает зерно.

Лучшее место для проживания — комплекс Casas do Moinho: уютные дома с видом на город и старинные здания.

Обязательно загляните в церковь Игрежа-да-Носса-Сеньора-да-Пьедаде. Построенная в XIV веке и перестроенная позже, она сохранила элементы готики и сливается с прибрежной архитектурой города.

Уточнения

Алга́рве (порт. Algarve,) — экономико-статистический регион в южной Португалии. Включает в себя округ Фару. Административный центр — город Фару. Получило своё название от арабов: на их языке это слово означало страну, расположенную на западе.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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