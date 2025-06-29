Зарядка от стены в аэропорту, и минус все секреты: как не стать обедом для хакера

Вы пришли вовремя: до вылета ещё два, а то и три часа. Быстро прошли досмотр, сели у выхода на посадку, открыли ноутбук и… подключились к бесплатному Wi-Fi. Кажется идеальным моментом — поработать, проверить банковские счета или заказать что-то онлайн. Но, возможно, именно сейчас ваши личные данные уже утекают к хакерам.
По данным опроса Forbes 2024 года среди 2000 человек, 40% столкнулись с утечкой информации через публичный Wi-Fi.
Несмотря на это, около 20% всё равно используют его для доступа к личным данным, включая финансовые сервисы.
"По ежегодному отчёту ФБР о киберпреступлениях, в 2024 году было потеряно около 16 миллиардов долларов, и утечка данных вошла в тройку основных причин".
Даже если вы просто хотите зарядить телефон — не всё так просто. Обычные USB-разъёмы в аэропорту могут быть подвержены так называемому "USB-взлому".
Через них злоумышленники получают доступ к вашим сообщениям, спискам контактов и даже к памяти устройства. ФБР уже выпустило предупреждение: не заряжайте свои устройства в публичных портах.
Хорошая новость — себя можно обезопасить. Вот несколько простых шагов:
Так что, может, действительно стоит заглянуть в книжный магазин и почитать настоящую бумажную книгу. Она хотя бы точно не украдёт ваши данные.
Ха́кер (англ. hacker, от to hack - обтёсывать, делать зарубку) — "компьютерный взломщик", программист, намеренно обходящий системы компьютерной безопасности См. hacker (computer security).
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.