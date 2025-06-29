Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шарлиз Терон раскритиковала приложения для знакомств: все притворяются гендиректорами
Казашка из России удивила чемпионку мира на сборах в Казахстане
Больше не нужно тратить тысячи: метод против облысения нашли в природе
Токсичный экспорт: старые айфоны уничтожают деревни в Таиланде
Умер виновник создания термина стокгольмский синдром: вот что произошло на самом деле
Недовольство и гнев: дочь Киркорова ответила на уничижительные комментарии о поцелуе отца с Бузовой
Овощной гарнир, который любят даже дети — кабачки в сливочном соусе готовятся за 15 минут
Вы думаете, ChatGPT помогает: на самом деле он убивает ваш мозг
Они как будто из стекла: 7 существ, которых можно увидеть насквозь

Зарядка от стены в аэропорту, и минус все секреты: как не стать обедом для хакера

2:18
Туризм

Вы пришли вовремя: до вылета ещё два, а то и три часа. Быстро прошли досмотр, сели у выхода на посадку, открыли ноутбук и… подключились к бесплатному Wi-Fi. Кажется идеальным моментом — поработать, проверить банковские счета или заказать что-то онлайн. Но, возможно, именно сейчас ваши личные данные уже утекают к хакерам.

Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево

По данным опроса Forbes 2024 года среди 2000 человек, 40% столкнулись с утечкой информации через публичный Wi-Fi.

Несмотря на это, около 20% всё равно используют его для доступа к личным данным, включая финансовые сервисы.

"По ежегодному отчёту ФБР о киберпреступлениях, в 2024 году было потеряно около 16 миллиардов долларов, и утечка данных вошла в тройку основных причин".

Не только Wi-Fi: угроза и в зарядке

Даже если вы просто хотите зарядить телефон — не всё так просто. Обычные USB-разъёмы в аэропорту могут быть подвержены так называемому "USB-взлому".

Через них злоумышленники получают доступ к вашим сообщениям, спискам контактов и даже к памяти устройства. ФБР уже выпустило предупреждение: не заряжайте свои устройства в публичных портах.

Как не стать лёгкой добычей

Хорошая новость — себя можно обезопасить. Вот несколько простых шагов:

  • Ищите надёжную сеть. Спросите у персонала аэропорта название официальной Wi-Fi сети, чтобы избежать ловушек-двойников.
  • Используйте VPN. Виртуальная частная сеть шифрует ваш трафик и скрывает местоположение. Это особенно полезно, если вы работаете удалённо — и не хотите, чтобы кто-то узнал, откуда именно.
  • Точка доступа от телефона. У вас нет VPN? Сделайте точку доступа с телефона — это безопаснее.
  • Возьмите с собой внешний аккумулятор. Лучше зарядить его заранее и использовать вместо прямого подключения к USB-порту.

Так что, может, действительно стоит заглянуть в книжный магазин и почитать настоящую бумажную книгу. Она хотя бы точно не украдёт ваши данные.

Уточнения

Ха́кер (англ. hacker, от to hack - обтёсывать, делать зарубку) — "компьютерный взломщик", программист, намеренно обходящий системы компьютерной безопасности См. hacker (computer security).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Газ
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2" Аудио 
Пасть больше тела в 11 раз: монстр из глубин, который живет по законам тьмы
Домашние животные
Пасть больше тела в 11 раз: монстр из глубин, который живет по законам тьмы Аудио 
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Красота и стиль
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер В европейских столицах тайно поддерживают позицию Венгрии и Словакии по Украине Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Птенец на земле: спасать или не трогать? Главные правила первой помощи
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Последние материалы
Детали — российские, планы — туманные: УАЗ начал самую дорогую реконструкцию в истории
Растительный обед без компромиссов: этот сыр с хрустящей корочкой заменит вам мясо навсегда
Забудьте эти 6 привычек — они только вредят волосам, хотя кажутся полезными
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Создатель Игры в кальмара защитил скандальный финал: это единственно верный конец
Пятна на листьях смородины? Это тревожный знак — и действовать нужно сразу
Ошибки автолюбителей на природе: как избежать проблем и сохранить безопасность движения
Южная Корея без туристов: как посмотреть больше и заплатить меньше
Великобритания отказывается от масштабного энергетического проекта с Марокко на $33 млрд
Новый номер 10: Барселона готовит символическую передачу легендарной майки Ламину Ямалу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.