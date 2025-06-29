Зарядка от стены в аэропорту, и минус все секреты: как не стать обедом для хакера

2:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вы пришли вовремя: до вылета ещё два, а то и три часа. Быстро прошли досмотр, сели у выхода на посадку, открыли ноутбук и… подключились к бесплатному Wi-Fi. Кажется идеальным моментом — поработать, проверить банковские счета или заказать что-то онлайн. Но, возможно, именно сейчас ваши личные данные уже утекают к хакерам.

Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево

По данным опроса Forbes 2024 года среди 2000 человек, 40% столкнулись с утечкой информации через публичный Wi-Fi.

Несмотря на это, около 20% всё равно используют его для доступа к личным данным, включая финансовые сервисы.

"По ежегодному отчёту ФБР о киберпреступлениях, в 2024 году было потеряно около 16 миллиардов долларов, и утечка данных вошла в тройку основных причин".

Не только Wi-Fi: угроза и в зарядке

Даже если вы просто хотите зарядить телефон — не всё так просто. Обычные USB-разъёмы в аэропорту могут быть подвержены так называемому "USB-взлому".

Через них злоумышленники получают доступ к вашим сообщениям, спискам контактов и даже к памяти устройства. ФБР уже выпустило предупреждение: не заряжайте свои устройства в публичных портах.

Как не стать лёгкой добычей

Хорошая новость — себя можно обезопасить. Вот несколько простых шагов:

Ищите надёжную сеть. Спросите у персонала аэропорта название официальной Wi-Fi сети, чтобы избежать ловушек-двойников.

Используйте VPN. Виртуальная частная сеть шифрует ваш трафик и скрывает местоположение. Это особенно полезно, если вы работаете удалённо — и не хотите, чтобы кто-то узнал, откуда именно.

Точка доступа от телефона. У вас нет VPN? Сделайте точку доступа с телефона — это безопаснее.

Возьмите с собой внешний аккумулятор. Лучше зарядить его заранее и использовать вместо прямого подключения к USB-порту.

Так что, может, действительно стоит заглянуть в книжный магазин и почитать настоящую бумажную книгу. Она хотя бы точно не украдёт ваши данные.

Уточнения

Ха́кер (англ. hacker, от to hack - обтёсывать, делать зарубку) — "компьютерный взломщик", программист, намеренно обходящий системы компьютерной безопасности См. hacker (computer security).

