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Южная Корея без туристов: как посмотреть больше и заплатить меньше

2:35
Туризм

Сеул — город, с которого большинство начинает своё знакомство с Южной Кореей. Но настоящий дух страны можно почувствовать, лишь покинув шумную столицу. Юго-западные регионы страны — это место, где туристов меньше, атмосфера спокойнее, а культура — ближе. Здесь не будет толп, зато будет возможность увидеть настоящую Корею — ту, в которой живут, едят, молятся и вспоминают.

Южная Корея
Фото: commons.wikimedia.org by Wpcpey, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Южная Корея

Чонджу: история в каждом переулке

Город Чонджу, расположенный в провинции Северная Чолла, идеально подойдёт для старта вашего путешествия. Главная гордость города — деревня Чонджу Ханок, крупнейшее скопление традиционных домов ханок в стране.

Более 700 построек, по которым можно гулять часами, слушая истории гидов или самостоятельно, собирая "печатные" метки на экскурсионном маршруте.

"В городе более 700 домов ханок, и прогулка по нему стоит того. Здесь есть множество экскурсий с гидом, но если вы хотите исследовать город самостоятельно, попробуйте экскурсию по маркам…"

Обязательно попробуйте бибимбап — именно в Чонджу это блюдо считается "родным".

Сунчхон и Чирисан: для тех, кто ищет тишину

Южнее находится Сунчхон — город, где природа диктует ритм жизни. Главная достопримечательность — национальный парк Чирисан с одноимённой горой, которая входит в тройку священных гор Кореи. А храм Сонамса, спрятанный среди леса, заслуженно входит в список наследия ЮНЕСКО.

Кванджу: путь к свободе и искусству

Город Кванджу известен своей ключевой ролью в истории страны: именно здесь началось Демократическое восстание 18 мая.

Здесь можно не только узнать о прошлом, но и увидеть настоящее: Художественный музей Кванджу, музей Уйджаэ и Народный музей расскажут о культуре через призму современности. Природных пейзажей тоже хватает — достаточно подняться в национальный парк Мудунгсан.

Босон, Йосу и Чеджу — как бонус к маршруту

Если есть больше времени — добавьте к маршруту зелёные чайные поля Босона, прибрежный Йосу и остров Чеджу. Последний особенно популярен весной во время цветения рапса и летом — благодаря природе и фестивалям.

"Фестиваль зелёного чая в Босоне и Фестиваль кимчи в Кванджу — это шанс погрузиться в корейскую гастрономию и традиции".

Уточнения

Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?,) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я. Столица и крупнейший город — Сеул. Государственный язык — корейский.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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