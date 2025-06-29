Южная Корея без туристов: как посмотреть больше и заплатить меньше

Сеул — город, с которого большинство начинает своё знакомство с Южной Кореей. Но настоящий дух страны можно почувствовать, лишь покинув шумную столицу. Юго-западные регионы страны — это место, где туристов меньше, атмосфера спокойнее, а культура — ближе. Здесь не будет толп, зато будет возможность увидеть настоящую Корею — ту, в которой живут, едят, молятся и вспоминают.
Город Чонджу, расположенный в провинции Северная Чолла, идеально подойдёт для старта вашего путешествия. Главная гордость города — деревня Чонджу Ханок, крупнейшее скопление традиционных домов ханок в стране.
Более 700 построек, по которым можно гулять часами, слушая истории гидов или самостоятельно, собирая "печатные" метки на экскурсионном маршруте.
"В городе более 700 домов ханок, и прогулка по нему стоит того. Здесь есть множество экскурсий с гидом, но если вы хотите исследовать город самостоятельно, попробуйте экскурсию по маркам…"
Обязательно попробуйте бибимбап — именно в Чонджу это блюдо считается "родным".
Южнее находится Сунчхон — город, где природа диктует ритм жизни. Главная достопримечательность — национальный парк Чирисан с одноимённой горой, которая входит в тройку священных гор Кореи. А храм Сонамса, спрятанный среди леса, заслуженно входит в список наследия ЮНЕСКО.
Город Кванджу известен своей ключевой ролью в истории страны: именно здесь началось Демократическое восстание 18 мая.
Здесь можно не только узнать о прошлом, но и увидеть настоящее: Художественный музей Кванджу, музей Уйджаэ и Народный музей расскажут о культуре через призму современности. Природных пейзажей тоже хватает — достаточно подняться в национальный парк Мудунгсан.
Если есть больше времени — добавьте к маршруту зелёные чайные поля Босона, прибрежный Йосу и остров Чеджу. Последний особенно популярен весной во время цветения рапса и летом — благодаря природе и фестивалям.
"Фестиваль зелёного чая в Босоне и Фестиваль кимчи в Кванджу — это шанс погрузиться в корейскую гастрономию и традиции".
Респу́блика Коре́я (кор. 대한민국?, 大韓民國?,) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я. Столица и крупнейший город — Сеул. Государственный язык — корейский.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.