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Не гламуром единым: места на Ибице, где жить дешево и красиво

2:38
Туризм

Когда говорят об Ибице, первое, что приходит на ум — это ночные клубы, VIP-курорты и счёт с четырьмя нулями. Но этот остров куда глубже и интереснее, чем просто тусовка для богачей.

Ибица, Испания
Фото: La Pelosa beach, north Sardinia (Italy) by Tommie Hansen from Stockholm, Sweden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ибица, Испания

На самом деле, у Ибицы есть и другая сторона — уютная, аутентичная и финансово доступная. Здесь можно провести потрясающий отдых даже с ограниченным бюджетом, если заранее спланировать поездку и держаться подальше от главных туристических артерий.

Настоящая Ибица — тише, но ближе

"Истинное богатство острова заключается в его природе, истории и традициях, доступных для всех".

Чтобы избежать лишних расходов, важно заранее бронировать жильё и выбирать районы, где царит спокойная атмосфера, а цены остаются дружелюбными.

В таких местах вы найдёте недорогие семейные отели, местную еду и настоящую Ибицу — без ярких огней и навязчивого гламура.

Санта-Гертрудис-де-Фрутера: душа острова

В центре острова, в 15 минутах от города Ибица, расположена деревня Санта-Гертрудис-де-Фрутера. Это идеальное место для тех, кто хочет исследовать остров на машине и при этом не тратить целое состояние.

  • Проживание: от 60 до 150 евро за ночь
  • Тип жилья: уютные finca, гостевые дома, небольшие отели
  • Близость к пляжам: Кала Ллонга, Агуас Бланкас, Кала Нова и другие в пределах 30 минут

Сан-Карлес-де-Перальта: зелёный уголок хиппи

Северо-восток Ибицы подарит тишину, белые церкви и много зелени. Это место для тех, кто хочет уединения и спокойствия.

Здесь даже летом можно найти разумные цены и попасть на бесплатные концерты или культурные события.

Сант-Хосеп-де-Са-Талая: пляжи и душевный ритм

Один из самых больших муниципалитетов острова — это воплощение расслабленного отдыха. Атмосфера тут настоящая: бары с местными жителями, пляжи без толп и жильё по разумным ценам.

  • Проживание: от 70 до 140 евро за ночь
  • Пляжи: Кала Конт, Кала Тарида, Кала д'Хорт
  • Питание: ужин обойдётся около 25 евро на человека

"Эти районы предлагают уютные номера, недорогие рестораны местной кухни и возможность исследовать настоящую Ибицу, вдали от шумихи ночных клубов".

Ибица может быть близкой и доступной — главное, знать, куда ехать.

Уточнения

И́бица (исп. Ibiza, кат. Eivissa ) — остров в Средиземном море. Ивиса принадлежит к группе Питиузских островов, которые, в свою очередь, являются частью архипелага Балеарские острова. Принадлежит Испании. Административный центр — город Ивиса. Международный курорт.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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