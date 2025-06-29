Не гламуром единым: места на Ибице, где жить дешево и красиво

Когда говорят об Ибице, первое, что приходит на ум — это ночные клубы, VIP-курорты и счёт с четырьмя нулями. Но этот остров куда глубже и интереснее, чем просто тусовка для богачей.
На самом деле, у Ибицы есть и другая сторона — уютная, аутентичная и финансово доступная. Здесь можно провести потрясающий отдых даже с ограниченным бюджетом, если заранее спланировать поездку и держаться подальше от главных туристических артерий.
"Истинное богатство острова заключается в его природе, истории и традициях, доступных для всех".
Чтобы избежать лишних расходов, важно заранее бронировать жильё и выбирать районы, где царит спокойная атмосфера, а цены остаются дружелюбными.
В таких местах вы найдёте недорогие семейные отели, местную еду и настоящую Ибицу — без ярких огней и навязчивого гламура.
В центре острова, в 15 минутах от города Ибица, расположена деревня Санта-Гертрудис-де-Фрутера. Это идеальное место для тех, кто хочет исследовать остров на машине и при этом не тратить целое состояние.
Северо-восток Ибицы подарит тишину, белые церкви и много зелени. Это место для тех, кто хочет уединения и спокойствия.
Здесь даже летом можно найти разумные цены и попасть на бесплатные концерты или культурные события.
Один из самых больших муниципалитетов острова — это воплощение расслабленного отдыха. Атмосфера тут настоящая: бары с местными жителями, пляжи без толп и жильё по разумным ценам.
"Эти районы предлагают уютные номера, недорогие рестораны местной кухни и возможность исследовать настоящую Ибицу, вдали от шумихи ночных клубов".
Ибица может быть близкой и доступной — главное, знать, куда ехать.
И́бица (исп. Ibiza, кат. Eivissa ) — остров в Средиземном море. Ивиса принадлежит к группе Питиузских островов, которые, в свою очередь, являются частью архипелага Балеарские острова. Принадлежит Испании. Административный центр — город Ивиса. Международный курорт.
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