Рай у моря, где солнце 300 дней в году, покорило тысячи европейцев

2:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Планируя путешествие или даже переезд, многие задумываются: как не выйти за рамки бюджета и не стать жертвой бессмысленных и накладных трат? Один из надёжных способов — заранее определить финансовый лимит, в пределах которого можно позволить себе отпуск. Это помогает избежать стрессов и спонтанных расходов, особенно в туристических регионах с высокой стоимостью жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Simohnt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Марокко

Почему стоит рассматривать недорогие направления

Хорошая идея — сделать ставку на страны с доступными ценами. Это позволяет выбрать достойное жильё, вкусно питаться и при этом не экономить на впечатлениях. Горящие туры и бюджетные рейсы тоже становятся отличной возможностью.

Агадир — новый магнит для европейских пенсионеров

Один из таких "выгодных" райских уголков — марокканский город Агадир. Он находится всего в нескольких часах полёта от Италии и других стран Европы.

Но главное — здесь круглый год стабильно тёплая погода: от 20 до 30 градусов и свыше 300 солнечных дней.

Место стало особенно популярным среди французских пенсионеров, которые устали от серых будней и выбрали жизнь у моря.

"Пара пенсионеров из Марселя уже 11 лет живёт в Агадире. У них просторный дом с патио и садом, а на всё про всё уходит около 800 евро в месяц — сумма, которая в Европе кажется почти нереальной".

Почему именно Агадир?

Стоимость жизни в городе действительно невысока: 1000 евро в месяц хватает не только на жильё и питание, но и на полноценную комфортную жизнь.

Это — одна из причин, почему Агадир вытеснил с пьедестала такие привычные направления, как Испания и Португалия.

Не последнюю роль играет и то, что местные власти выдают вид на жительство сроком на один год, с возможностью продления. Этого достаточно для легального пребывания в стране, где уже проживает около 4000 французов, создавших своё живое и активное сообщество.

Город предлагает широкий выбор досуга, развлечений и культурных мероприятий, что делает жизнь здесь насыщенной и интересной.

Уточнения

Агади́р (араб. أكادير‎; означает "форт", "стена" на берберском языке) — город на юго-западе Марокко, административный центр области Сус — Масса. Агадир также является историческим центром региона Сус.

