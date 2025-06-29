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Афины и не только: как выбрать идеальный круиз по греческим островам

2:18
Туризм

Вы мечтали оказаться в месте, где история, культура и природа сливаются в одну чарующую гармонию? Тогда Греция — именно то, что вам нужно. Эта страна не перестаёт удивлять: древние храмы, лазурные бухты, белоснежные дома с синими крышами — и всё это в одном путешествии.

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Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Bleister, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Афины: сердце античного мира

Начните своё путешествие в Афинах — городе, где мифы оживают. Прогуляйтесь по Акрополю, загляните в Театр Диониса, а затем отправляйтесь в район Плака.

Узкие улочки у подножия Акрополя подарят вам атмосферу старинного города: здесь уютные ресторанчики, лавки мастеров и старинные византийские церкви.

"Если вам нужно начать с одного города, во время круиза по Греции с включённым рейсом мы рекомендуем вам начать со столицы Афин…"

Киклады и Санторини: как с открытки

Одним из самых живописных островов считается Санторини — самый южный из Киклад.

Белые кубические домики с голубыми крышами, виды на кальдеру, вулканические скалы и синее море создают неповторимый пейзаж.

Посетите Тиру, исследуйте археологическое наследие, вдохните воздух древних легенд.

Миконос очарует своими ветряными мельницами и улочками, ведущими к Хоре — знаменитой столице острова. А рядом — Делос, где, по преданию, родился сам Аполлон.

Родос: следы античного гиганта

Не упустите шанс попасть на Родос. Здесь возвышался один из семи чудес света — Колосс Родосский.

Исследуйте озеро Семи источников, старый город с арками и крепостными стенами XV века и, конечно же, площадь Гиппократа — сердце острова.

Как выбрать круиз по греческим островам?

Греция — это более 250 островов, из которых только 24 обитаемы. Каждый из них уникален по своему духу и ландшафту.

Среди компаний, предлагающих круизы с включённым перелётом, можно отметить:

  • Costa Cruises Group — настоящие дворцы на воде.
  • MSC — круизы с максимальным комфортом.
  • Celestyal Cruises — отправление из Пирея, порта рядом с Афинами.

Уточнения

Гре́ческая Респу́блика (греч. Ελληνική Δημοκρατία,) — государство в Южной Европе на границе с Малой Азией. Столица — город Афины. Государственный язык — греческий. Около 97 % населения исповедует православие.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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