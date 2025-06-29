В небе нет места самовыражению: шокирующие откровения стюардессы Emirates

Российская стюардесса Emirates рассказала о строгих стандартах красоты в авиакомпании, которые могут напугать всех женщин, которые любят свободу и не выносят какие-либо ограничения.
Согдиана, работающая бортпроводницей в Emirates, поделилась в личном блоге видео, в котором раскрыла жёсткие требования к внешности, предъявляемые к стюардессам.
По словам девушки, работа в авиации не подойдёт тем, кто любит экспериментировать с внешностью. Яркие цвета волос и пирсинг под запретом.
"Тебе будут диктовать, даже в какой цвет красить ногти", — подчеркнула Согдиана, намекая на то, что даже в таких мелочах свобода самовыражения ограничена.
Emirates (араб طيران الإمارات) — одна из крупнейших мировых авиакомпаний, базируется в Дубае (ОАЭ). Создана в 1985 году высшим руководством эмирата Дубай для развития туризма и инфраструктуры Арабских Эмиратов.
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