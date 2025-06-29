В небе нет места самовыражению: шокирующие откровения стюардессы Emirates

0:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская стюардесса Emirates рассказала о строгих стандартах красоты в авиакомпании, которые могут напугать всех женщин, которые любят свободу и не выносят какие-либо ограничения.

Фото: commons.wikimedia.org by Brussels Airport/Aéroport de Bruxelles/Luchthaven Brussel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Стюардессы

Согдиана, работающая бортпроводницей в Emirates, поделилась в личном блоге видео, в котором раскрыла жёсткие требования к внешности, предъявляемые к стюардессам.

По словам девушки, работа в авиации не подойдёт тем, кто любит экспериментировать с внешностью. Яркие цвета волос и пирсинг под запретом.

"Тебе будут диктовать, даже в какой цвет красить ногти", — подчеркнула Согдиана, намекая на то, что даже в таких мелочах свобода самовыражения ограничена.

Уточнения

Emirates (араб طيران الإمارات‎) — одна из крупнейших мировых авиакомпаний, базируется в Дубае (ОАЭ). Создана в 1985 году высшим руководством эмирата Дубай для развития туризма и инфраструктуры Арабских Эмиратов.

