Один перелёт стал дороже на 12 000 евро: почему небо над целыми странами пустует

2:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Несмотря на растущий объём авиаперевозок по всему миру, на карте всё ещё остаются обширные "пустоты" — зоны, куда самолёты не летают. Эти участки неба, как правило, закрыты из-за геополитической нестабильности, стихийных бедствий или стратегий по оптимизации расходов.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ самолет

Даже на высоте 10 километров авиакомпании вынуждены учитывать реальную обстановку на земле.

Что закрывает небо?

Авиалинии, в том числе и Air France, изменили маршруты между Европой и Азией, чтобы облетать Пакистан — в период напряженности с Индией в апреле-мае ситуация там ухудшилась.

Ближний Восток также стал зоной турбулентности — в самом широком смысле. После обострения между Израилем и Ираном, 13 июня Управление гражданской авиации Иордании закрыло своё небо.

Уже к 20 июня в воздухе над Сирией, Ливаном, Ираком, Ираном и Израилем не наблюдалось ни одного рейса — за исключением редких полётов у побережья.

Последствия для авиакомпаний и пассажиров

Переориентация маршрутов — это не только логистика, но и деньги. Чем длиннее путь — тем выше расходы.

"Закрытие воздушного пространства стало довольно распространённым явлением. Это почти новый стандарт для авиакомпаний", — отмечает консультант по авиации из Сингапура Брендан Соби.

Простой пример: перелёт Лондон-Гонконг, который теперь не может проходить через Ближний Восток, требует почти на 12 000 евро больше только на топливо. Один Boeing 777 потребляет в среднем топлива на 7 000 долларов за час полёта.

К этому добавляются расходы на экипажи, работающие дольше, и, как следствие, потенциальный рост цен на билеты для пассажиров.

Не только конфликты

Некоторые регионы оказываются закрыты и по другим причинам. Вулканическая активность, например, может парализовать небо.

Так, на Бали извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки 17 июня вынудило десятки авиакомпаний отменить рейсы — из-за угрозы, которую представляют облака пепла для реактивных двигателей. Кремнезем в таких облаках — смертельный абразив для современных авиареакторов.

Также есть регионы с нестабильными погодными условиями или воздушными потоками, которые делают полёты непредсказуемыми.

И хотя количество рейсов в мире растёт, небо становится всё более фрагментированным.

Уточнения

Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis - "птица") — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов, необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов.

