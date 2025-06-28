Один перелёт стал дороже на 12 000 евро: почему небо над целыми странами пустует

Несмотря на растущий объём авиаперевозок по всему миру, на карте всё ещё остаются обширные "пустоты" — зоны, куда самолёты не летают. Эти участки неба, как правило, закрыты из-за геополитической нестабильности, стихийных бедствий или стратегий по оптимизации расходов.
Даже на высоте 10 километров авиакомпании вынуждены учитывать реальную обстановку на земле.
Авиалинии, в том числе и Air France, изменили маршруты между Европой и Азией, чтобы облетать Пакистан — в период напряженности с Индией в апреле-мае ситуация там ухудшилась.
Ближний Восток также стал зоной турбулентности — в самом широком смысле. После обострения между Израилем и Ираном, 13 июня Управление гражданской авиации Иордании закрыло своё небо.
Уже к 20 июня в воздухе над Сирией, Ливаном, Ираком, Ираном и Израилем не наблюдалось ни одного рейса — за исключением редких полётов у побережья.
Переориентация маршрутов — это не только логистика, но и деньги. Чем длиннее путь — тем выше расходы.
"Закрытие воздушного пространства стало довольно распространённым явлением. Это почти новый стандарт для авиакомпаний", — отмечает консультант по авиации из Сингапура Брендан Соби.
Простой пример: перелёт Лондон-Гонконг, который теперь не может проходить через Ближний Восток, требует почти на 12 000 евро больше только на топливо. Один Boeing 777 потребляет в среднем топлива на 7 000 долларов за час полёта.
К этому добавляются расходы на экипажи, работающие дольше, и, как следствие, потенциальный рост цен на билеты для пассажиров.
Некоторые регионы оказываются закрыты и по другим причинам. Вулканическая активность, например, может парализовать небо.
Так, на Бали извержение вулкана Левотоби Лаки-Лаки 17 июня вынудило десятки авиакомпаний отменить рейсы — из-за угрозы, которую представляют облака пепла для реактивных двигателей. Кремнезем в таких облаках — смертельный абразив для современных авиареакторов.
Также есть регионы с нестабильными погодными условиями или воздушными потоками, которые делают полёты непредсказуемыми.
И хотя количество рейсов в мире растёт, небо становится всё более фрагментированным.
Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis - "птица") — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов, необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов.
Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.