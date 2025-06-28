Венецианский переполох: свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес разделила город на воде на три лагеря

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Свадебное торжество Джеффа Безоса и Лорен Санчес разделило Венецию на три лагеря: тех, кому безразлично, тех, кто возмущен тем, что город склоняется перед миллиардером, и тех, кто видит в этом возможность для заработка.

Фото: www.goodfreephotos.com by Federico Beccari, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Венеция

Вечеринка в честь открытия в четверг собрала многих звезд, среди которых были, к примеру, Леонардо Ди Каприо, Опра Уинфри и Ким Кардашьян. Но протестующие не дремали, проецируя на колокольню лозунг "Нет королям, нет Безосам". Некоторые из них заявили, что такое давление заставило пару перенести место проведения приема.

Мэр города Луиджи Бруньяро назвал протестующих "позорниками" и заявил, что свадьба пополнит казну. Министр туризма Италии Даниэла Сантанче поддержала эту точку зрения, отметив, что это бесплатная рекламная кампания для Венеции.

Тем временем двойник Безоса 47-летний Кагдас Халиджилар приехал в Венецию, чтобы поздравить основателя Amazon и подарить бутылку виски стоимостью 3000 евро.

Одна из туристок с севера Испании, посетившая крошечный остров Сан-Джорджо-Маджоре, где проходила свадебная церемония, выразила возмущение масштабом мероприятий, подчеркнув неравенство, которые они демонстрируют, пишет The Guardian.

"Это нелепо. Двести пятьдесят гостей и счёт на 50 миллионов евро? Вот почему я ничего не покупаю на Amazon", — сказала она.

Уточнения

Amazon (Amazon.com, Inc.) — американская компания, крупнейшая в мире на рынках платформ электронной коммерции и публично-облачных вычислений по выручке и рыночной капитализации. Штаб-квартира — в Сиэтле. Amazon входит в большую пятёрку американских технологических компаний. Основана Джеффом Безосом 5 июля 1994 года как интернет-магазин по продаже книг, но позже диверсифицировалась, начав продавать видео, MP3, аудиокниги (как потоковым способом, так и через возможность загрузки), программное обеспечение, видеоигры, электронику, одежду, мебель, еду, игрушки и ювелирные изделия.

